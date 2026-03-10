Liceu din București, infestat cu ploșnițe. Elevii refuză să mai meargă la ore

Un liceu din București se confruntă cu o infestare de ploșnițe, provocând panică în rândul elevilor și părinților. Copiii refuză să mai meargă la ore, iar profesorii nu se lasă înduplecați și le pun absențe, în timp ce părinții cer să fie luate măsuri urgente.

Liceu din București, infestat cu ploșnițe

Alarmă într-un liceu de prestigiu din Capitală: ploșnițele au invadat sălile de clasă, iar elevii și părinții sunt îngrijorați pentru sănătatea copiilor. Problema a fost semnalată încă de pe 9 martie, dar măsurile luate de conducerea școlii au fost insuficiente, generând nemulțumiri și teamă.

Deși unitatea de învățământ a organizat o dezinsecție, procedurile standard nu au fost respectate. Substanțele insecticide ar fi trebuit să acționeze timp de 72 de ore, însă curățenia generală a fost efectuată prea devreme, reducând eficacitatea tratamentului. Rezultatul? Ploșnițele au reapărut în scurt timp, iar părinții sunt revoltați.

„Ni s-a spus că problema s-a rezolvat. Totuși, eu am avut dubii. Am aflat că după dezinsecție nu s-a respectat nici măcar protocolul, pentru că s-a făcut curățenie înainte să treacă cele 72 de ore în care substanța ar trebui să acționeze. De aceea, luni, când copiii au fost chemați din nou la școală, am ales să nu îmi trimit copilul, de teamă că problema nu a fost rezolvată. Rezultatul? Fetița mea a primit absențe la toate materiile”, a declarat o mamă îngrijorată, pe Facebook.

Elevii refuză să meargă la școală

Mulți dintre elevi au refuzat să participe la cursuri, nedorind să se expună riscului de a fi înțepați sau de a lua acasă insectele. Alte mărturii indică faptul că unii copii evită să se așeze în bănci sau să atingă mobilierul, de teamă că ploșnițele i-ar putea afecta.

„Este revoltător că nu sunt fonduri pentru o soluție eficientă. Ni s-a spus că o curățenie generală sau schimbarea parchetului ar putea rezolva situația pe termen lung, dar aceste lucruri nu sunt prioritare. Este însă normal ca un copil să fie obligat să stea într-un astfel de mediu și să fie sancționat dacă părintele decide să îl protejeze?”, a adăugat mama îngrijorată.

Deși imaginile din liceu sunt grăitoare – elevi cu ploșnițe pe haine și urme vizibile de mușcături pe piele – directorii instituției au catalogat problema ca fiind minoră, numind insectele „mici gândăcei”.

Această atitudine de nepăsare a amplificat furia părinților, care cer măsuri urgente și radicale pentru a garanta un mediu sigur pentru copiii lor.

Mai multe sesizări au fost deja trimise către primărie și alte instituții responsabile. Cu toate acestea, autoritățile nu au alocat încă fonduri pentru soluții mai complexe, iar problema rămâne nerezolvată.

