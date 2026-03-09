Două tipuri de pâine Vel Pitar au fost retrase din magazine după ce au fost descoperite fragmente de plastic alb în anumite loturi. Clienții sunt sfătuiți să nu le consume și să le returneze până pe 17 martie 2026.

Pâine Vel Pitar, retrasă de pe piață

Două tipuri de pâine Vel Pitar au fost retrase recent din magazine, după ce în unele produse au fost descoperite fragmente de plastic alb. Decizia a fost anunțată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și vizează strict loturile afectate.

Produsele în cauză sunt Pâine Domnească Albă (1 kg și 600 g) cu datele de expirare 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C și 17.03.26C, și Deplina Extra Albă (600 g), cu data de expirare 05.03.26C.

ANSVSA a confirmat că fragmentele de plastic au fost descoperite într-un caz izolat, însă compania Vel Pitar a decis să ia măsuri imediate și să retragă toate loturile suspecte, indiferent de numărul de identificare care urmează după litera „C”.

„În urma confirmării unui caz izolat de prezență a unui corp străin (fragment de material plastic, de culoare albă), din precauție şi responsabilitate, compania a decis retragerea şi rechemarea produselor din loturile menționate mai jos, indiferent de cifra care urmează după litera C”, a transmis ANSVSA.

Ce trebuie să facă consumatorii

Dacă ai cumpărat unul dintre aceste produse afectate, autoritățile și reprezentanții Vel Pitar recomandă să nu le consumi. În schimb, pâinea poate fi returnată în magazinul de unde a fost cumpărată până la „17 martie 2026”, iar contravaloarea produsului va fi rambursată, „fără a fi necesar bonul fiscal”.

„Persoanele care dețin produsele cu loturile menționate mai sus, sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazinele de unde le-au achiziționat până la data de 17.03.2026”, a mai anunțat ANSVSA.

Poziția oficială a Vel Pitar

Într-un comunicat emis de Bimbo România, proprietarul Vel Pitar, compania a subliniat că siguranța alimentară și protecția consumatorilor reprezintă priorități de top. Potrivit declarației oficiale, retragerea produselor a fost o „decizie voluntară”, luată din dorința de a elimina orice posibil risc pentru consumatori.

„Situația identificată nu reflectă procesul de producție din unitățile noastre, care funcționează pe baza unor proceduri stricte de control al calității și siguranței alimentare, concepute pentru a identifica și elimina rapid orice situație neconformă pentru gamele noastre de produse”, a declarat compania.

Vel Pitar a colaborat îndeaproape cu ANSVSA pe tot parcursul procesului de retragere, asigurând o transparență totală și luând măsuri preventive pentru a proteja consumatorii.

Autoritățile au subliniat că monitorizează atent procesul de retragere pentru a asigura eliminarea completă a produselor neconforme de pe piață.

