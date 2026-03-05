Ilie Bolojan spune că prețul carburantului ar putea crește „pe fond emoțional”. „Eu nu-mi doresc asta!” Avertismentul premierului

Premierul Ilie Bolojan avertizează că România nu poate evita complet scumpirea carburanților, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, însă Guvernul pregătește măsuri pentru a limita efectele asupra populației și economiei. Creșterile de preț sunt deja vizibile la nivel global, iar blocajele din zona Golfului afectează direct aprovizionarea cu petrol și gaze.

Impactul conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței de carburanți

Ilie Bolojan a explicat că situația geopolitică din zona Golfului a generat un dezechilibru major pe piața internațională a energiei. Premierul a precizat că 90% din traficul prin strâmtoarea Ormuz este blocat, ceea ce afectează exporturile de petrol și gaze lichefiate din statele din Golf.

„Eu nu-mi doresc acest lucru şi sper să nu se întâmple asta, dar trebuie să recunoaştem câteva lucruri. (…) Oferta și ritmul de aprovizionare pe piețele globale s-au redus, ceea ce a generat un puseu de creștere a prețurilor. Acesta este un fenomen general, când se întâmplă astfel de crize”, a declarat Bolojan, potrivit B1tv.ro.

El a subliniat că evoluția prețurilor depinde de durata blocajului și de eventualele negocieri pentru încetarea focului sau reluarea transporturilor.

Scumpirile, inevitabile și în România

Premierul a atras atenția că România nu poate fi izolată de piața globală, iar efectele se vor resimți inevitabil și la nivel intern. Totuși, el estimează că, pe termen scurt, creșterile ar putea fi moderate.

„E inevitabil să nu se resimtă și în România. S-ar putea să avem niște creșteri marginale de tip emoțional sau de echilibrare de prețuri”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta a explicat că o parte din scumpiri sunt generate de „emoția din piață”, adică reacția imediată a traderilor și furnizorilor la tensiunile internaționale.

Executivul poartă discuții cu furnizorii și rafinăriile pentru a evita creșteri nejustificate și lucrează la extinderea capacității de stocare a combustibililor. Chiar și așa, importurile vor fi inevitabil mai scumpe.

„Ne putem aștepta la creșterea prețului pe piața globală, iar toți cei care importă și în România se vor aproviziona, chiar dacă avem stocuri pentru câteva luni, la prețuri mai mari”, a mai explicat premierul.

Ordonanță de urgență pentru a bloca scumpirea gazelor

Pentru a proteja consumatorii casnici, Guvernul va adopta o ordonanță de urgență care să mențină prețul gazelor la nivelul actual.

„Sper că mâine vom adopta un act normativ, o ordonanță, care să asigure că prețul la gaz nu va crește în perioada următoare”, a anunțat Bolojan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a completat că românii vor continua să plătească maximum 0,31 lei/kWh pentru încă un an.

„România devine prima țară din UE care își protejează într-un mod foarte clar consumatorii casnici de variațiile neprevăzute pe piața gazelor naturale din cauza acestui război”, a declarat ministrul.

Evoluția prețurilor depinde în mare măsură de situația din Orientul Mijlociu. Dacă blocajul din strâmtoarea Ormuz persistă, presiunea asupra pieței globale va continua. În acest context, Guvernul încearcă să atenueze impactul, însă premierul recunoaște că România nu poate evita complet efectele unui șoc global.

