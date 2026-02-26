  MENIU  
Home > Știri > Premierul Ilie Bolojan anunță reducerea cheltuielilor din universități. „Începând din toamna acestui an!”

Premierul Ilie Bolojan anunță reducerea cheltuielilor din universități. „Începând din toamna acestui an!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară că măsurile de reducere a cheltuielilor din universități vor intra în vigoare începând din toamna acestui an, după finalizarea anului universitar. Decizia vine în contextul pachetului de relansare economică și al reformei administrației adoptate de Guvern, care urmăresc eficientizarea cheltuielilor publice și stimularea creșterii economice.

Reduceri amânate pentru a evita perturbarea anului universitar

Premierul a explicat că măsurile vor fi aplicate abia din toamnă pentru a nu afecta desfășurarea anului universitar în curs.

„Am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universităţi să se facă începând din toamna acestui an, o dată cu încheierea anului universitar, în aşa fel încât să nu fie perturbat anul universitar”, a declarat Ilie Bolojan la finalul ședinței de Guvern, potrivit Știrile Pro TV.

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții mediului academic, Executivul a acceptat propunerea de a reduce la jumătate sporul acordat pentru titlul de doctor.

"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Recomandarea zilei

Sporul de doctorat, pus sub semnul întrebării

Premierul a afirmat că sporul pentru titlul științific de doctor nu este o practică întâlnită în vestul Europei și că România ar trebui să își reanalizeze prioritățile în domeniul educației.

„Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veţi regăsi în ţările din vestul Europei, este o practică care a fost introdusă în zona noastră”, a spus Bolojan.

Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Recomandarea zilei

El a subliniat că problema sistemului nu este lipsa diplomelor, ci lipsa competențelor reale.

„Dacă ar fi să fim foarte corecţi şi foarte cinstiţi, nu de diplome ducem lipsă, ci de competenţe uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ce este nevoie acolo unde sunt”, a adăugat premierul.

Bolojan a precizat și că personalul universitar este deja remunerat în funcție de gradul didactic, care presupune implicit deținerea unui doctorat: „Salarizarea este dată de gradul universitar pe care îl ai, care include peste tot şi această diplomă”.

Guvernul propusese încă din februarie 2026 reducerea indemnizației pentru titlul de doctor la 500 de lei brut lunar.

Citeşte şi: Premierul Ilie Bolojan amenință cu demiteri în lanț pentru blocajele din PNRR: „Revocări din funcție!”

Citeşte şi: Guvernul anunță o altă măsură drastică. „Mi se pare că este mult mai corect ca…” Decizia lui Ilie Bolojan

Citeşte și: Ilie Bolojan, anunț dur: abuzurile din sistemul de dizabilități vor fi investigate. „Trebuie să o facem! Există certificate care nu au fost eliberate în bună regulă”

Pachetul de relansare economică și reforma administrației

Executivul a adoptat marți pachetul de relansare economică și reforma administrației, despre care premierul afirmă că va avea efecte vizibile începând din vara acestui an.

Potrivit lui Bolojan, pachetul „creează mecanisme de stimulare a creşterii economice din vara acestui an şi în continuare în anii următori”, iar reforma administrației va contribui la „îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite populaţiei”.

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Suferința Laurei Cosoi. Prin ce trece actrița: „Prea puțin timp în care să plâng”
Suferința Laurei Cosoi. Prin ce trece actrița: „Prea puțin timp în care să plâng”
Fanatik
Alexandru Chipciu, show la conferință! Șocat de imaginile cu Gabi Matei, jucătorul i-a răspuns lui Gigi Becali și a comentat declarațiile șefului LPF: „E dramatic!”
Alexandru Chipciu, show la conferință! Șocat de imaginile cu Gabi Matei, jucătorul i-a răspuns lui Gigi Becali și a comentat declarațiile șefului LPF: „E dramatic!”
GSP.ro
Despărțirea momentului în Formula 1 » Pilotul părăsit de iubită: „Valorile noastre erau diferite”
Despărțirea momentului în Formula 1 » Pilotul părăsit de iubită: „Valorile noastre erau diferite”
Click.ro
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
TV Mania
Sanctuarul Andreei Marin: Cum arată vila de 300 mp din Pipera. Detaliul surprinzător din dormitorul atipic al vedetei și cada pictată manual! [FOTO]
Sanctuarul Andreei Marin: Cum arată vila de 300 mp din Pipera. Detaliul surprinzător din dormitorul atipic al vedetei și cada pictată manual! [FOTO]
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Citește și...
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești: „Există semnale!”
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, de nerecunoscut! Ce s-a întâmplat cu ea e de necrezut, nici nu zici că este aceeaşi persoană
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Lucrările la autostrada A1 continuă în plină iarnă. Activitate intensă pe sectorul Margina – Holdea
Pensii reduse cu 500 de lei după Mica Recalculare. Pensionarii sunt revoltați: "Chiar o să-mi oprească acești bani?"
Ce este ETA, viza de călătorie în Marea Britanie, obligatorie de astăzi. Cât costă și cum se obține
Intră în vigoare suspendarea permisului auto pentru neplata amenzilor: "Se va suspenda automat!"
Buget mai mare pentru Erasmus+
EXCLUSIV Stenograme bombă din dosarul Romina Gingașu. Daună totală pentru soția lui Piero Ferrari în DOSARUL PROSTITUŢIEI

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins la volan sub influența drogurilor
Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins la volan sub influența drogurilor
Dani Oțil a găsit un teanc de bani pe jos. Ce a decis să facă cu ei: „Nu mă luați de exemplu”. Cum s-a încheiat tot episodul
Dani Oțil a găsit un teanc de bani pe jos. Ce a decis să facă cu ei: „Nu mă luați de exemplu”. Cum s-a încheiat tot episodul
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Îl recunoști? Aici avea 14 ani, în poza de buletin! Azi e o somitate a României, admirat în întreaga lume, un nume care ne face cinste, un genial, un om cu o familie superbă!
Elle
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, dialog savuros împreună. Cum au stârnit amuzamentul fanilor: „Te fac să simți, să trăiești viața la maximum...”
Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu, dialog savuros împreună. Cum au stârnit amuzamentul fanilor: „Te fac să simți, să trăiești viața la maximum...”
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Ce răspuns a oferit Corina Caragea când a fost întrebată dacă este căsătorită. Prezentatoarea de la PRO TV nu a ocolit deloc subiectul și a răspuns cât se poate de sincer: "Persoanele pe care le iubesc..."
Anda Adam nu vrea ca fiica ei, Eveline, să aibă o carieră în muzică. Care este motivul: "Industria muzicală, sincer, în ultimul timp se cam duce în cap..."
Anda Adam nu vrea ca fiica ei, Eveline, să aibă o carieră în muzică. Care este motivul: "Industria muzicală, sincer, în ultimul timp se cam duce în cap..."
DailyBusiness.ro
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
Taxele universitare cresc cu până la 80%. Studenții ASE și UBB vor plăti peste 10.000 de lei la anumite programe
A1.ro
INTERVIU EXCLUSIV | Oase și Maria, marii câștigători Power Couple 3! Ce vor face cu banii și cum a fost noaptea de după Finală
INTERVIU EXCLUSIV | Oase și Maria, marii câștigători Power Couple 3! Ce vor face cu banii și cum a fost noaptea de după Finală
Teo Trandafir, replică neașteptată când a fost întrebată ce a făcut cu banii de la Pro TV. "Păi nu erau așa mulți!" Ce i-a răspuns lui Dani Oțil
Teo Trandafir, replică neașteptată când a fost întrebată ce a făcut cu banii de la Pro TV. "Păi nu erau așa mulți!" Ce i-a răspuns lui Dani Oțil
Cristian Andrei, declarații tulburătoare la trei luni de când a fost acuzat de agresiune sexuală: „Psihologia abuzului este foarte fină și diferită față de ceea ce se spune oficial”
Cristian Andrei, declarații tulburătoare la trei luni de când a fost acuzat de agresiune sexuală: „Psihologia abuzului este foarte fină și diferită față de ceea ce se spune oficial”
Catinca Zilahy, dezvăluiri despre noaptea în care a aflat că Mioara Roman a murit. A rămas cu traume din acea zi: „Teama să nu se mai întâmple ceva rău”
Catinca Zilahy, dezvăluiri despre noaptea în care a aflat că Mioara Roman a murit. A rămas cu traume din acea zi: „Teama să nu se mai întâmple ceva rău”
Cum arată Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de când a fost răpită în Irak. Cu ce se ocupă acum jurnalista
Cum arată Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de când a fost răpită în Irak. Cu ce se ocupă acum jurnalista
Observator News
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Libertatea pentru Femei
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Se întâmplă la nici 10 ore de la marea finală! Maria Pitică rupe tăcerea și face publice detalii bombă la care nici măcar producătorii nu se așteptau! Astea da declarații, vizați au fost și colegii Simona și Marius Urzică, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică
Se întâmplă la nici 10 ore de la marea finală! Maria Pitică rupe tăcerea și face publice detalii bombă la care nici măcar producătorii nu se așteptau! Astea da declarații, vizați au fost și colegii Simona și Marius Urzică, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...".
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...".
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Doliu în presa românească. S-a stins din viață un jurnalist desăvârșit
Doliu în presa românească. S-a stins din viață un jurnalist desăvârșit
Cele 13 analize uzuale care îți pot salva viața. Tu le faci regulat?
Cele 13 analize uzuale care îți pot salva viața. Tu le faci regulat?
Mercur retrograd începe pe 26 februarie. Zodia care va avea cele mai multe blocaje și răsturnări de situație în următoarele 3 săptămâni
Mercur retrograd începe pe 26 februarie. Zodia care va avea cele mai multe blocaje și răsturnări de situație în următoarele 3 săptămâni
Un compus natural din frunzele unui fruct distruge depozitele toxice de proteine care atacă inima și nervii
Un compus natural din frunzele unui fruct distruge depozitele toxice de proteine care atacă inima și nervii
TV Mania
Sanctuarul Andreei Marin: Cum arată vila de 300 mp din Pipera. Detaliul surprinzător din dormitorul atipic al vedetei și cada pictată manual! [FOTO]
Sanctuarul Andreei Marin: Cum arată vila de 300 mp din Pipera. Detaliul surprinzător din dormitorul atipic al vedetei și cada pictată manual! [FOTO]
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, transformare uluitoare la 52 de ani! Arată mai bine ca la 20? Detaliul observat de toți fanii și mesajul neașteptat al „Briliantului”: „Femeia care mi-a marcat viața...”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton