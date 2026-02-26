Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară că măsurile de reducere a cheltuielilor din universități vor intra în vigoare începând din toamna acestui an, după finalizarea anului universitar. Decizia vine în contextul pachetului de relansare economică și al reformei administrației adoptate de Guvern, care urmăresc eficientizarea cheltuielilor publice și stimularea creșterii economice.

Reduceri amânate pentru a evita perturbarea anului universitar

Premierul a explicat că măsurile vor fi aplicate abia din toamnă pentru a nu afecta desfășurarea anului universitar în curs.

„Am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universităţi să se facă începând din toamna acestui an, o dată cu încheierea anului universitar, în aşa fel încât să nu fie perturbat anul universitar”, a declarat Ilie Bolojan la finalul ședinței de Guvern, potrivit Știrile Pro TV.

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții mediului academic, Executivul a acceptat propunerea de a reduce la jumătate sporul acordat pentru titlul de doctor.

Sporul de doctorat, pus sub semnul întrebării

Premierul a afirmat că sporul pentru titlul științific de doctor nu este o practică întâlnită în vestul Europei și că România ar trebui să își reanalizeze prioritățile în domeniul educației.

„Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veţi regăsi în ţările din vestul Europei, este o practică care a fost introdusă în zona noastră”, a spus Bolojan.

El a subliniat că problema sistemului nu este lipsa diplomelor, ci lipsa competențelor reale.

„Dacă ar fi să fim foarte corecţi şi foarte cinstiţi, nu de diplome ducem lipsă, ci de competenţe uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ce este nevoie acolo unde sunt”, a adăugat premierul.

Bolojan a precizat și că personalul universitar este deja remunerat în funcție de gradul didactic, care presupune implicit deținerea unui doctorat: „Salarizarea este dată de gradul universitar pe care îl ai, care include peste tot şi această diplomă”.

Guvernul propusese încă din februarie 2026 reducerea indemnizației pentru titlul de doctor la 500 de lei brut lunar.

Citeşte şi: Premierul Ilie Bolojan amenință cu demiteri în lanț pentru blocajele din PNRR: „Revocări din funcție!”

Citeşte şi: Guvernul anunță o altă măsură drastică. „Mi se pare că este mult mai corect ca…” Decizia lui Ilie Bolojan

Citeşte și: Ilie Bolojan, anunț dur: abuzurile din sistemul de dizabilități vor fi investigate. „Trebuie să o facem! Există certificate care nu au fost eliberate în bună regulă”

Pachetul de relansare economică și reforma administrației

Executivul a adoptat marți pachetul de relansare economică și reforma administrației, despre care premierul afirmă că va avea efecte vizibile începând din vara acestui an.

Potrivit lui Bolojan, pachetul „creează mecanisme de stimulare a creşterii economice din vara acestui an şi în continuare în anii următori”, iar reforma administrației va contribui la „îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite populaţiei”.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News