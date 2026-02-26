Doliu în presa din România. Jurnalist Anca Pandea a murit la vârsta de 70 de ani

Fostă jurnalistă Anca Pândea s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Familia acesteia a făcut anunțul pe pagina de Facebook a jurnalistei. Valuri de mesaje de condoleanțe au curs la anunțul trist.

Anca Pandea, fostă jurnalistă, a murit la 70 de ani

Fostă jurnalistă Anca Pandea a murit la vârsta de 70 de ani. Familia a fost cea care a făcut anunțul trist și a transmis detalii cu privire la înmormântare.

Cei care vor să își ia un ultim rămas bun și să o conducă pe ultimul drum pe jurnalistă pot veni vineri, 27 februarie, la ora:13:00, la Cimitirul Ghencea, unde va avea loc slujba de înmormântare.

Apropiații jurnalistei au transmis mesaje de condoleanțe și au vorbit despre cum Anca Pandea era un izvor de empatie și implicare.

Citește și: Artista Scouse Pink a murit la 43 de ani, după o lupta grea cu cancerul

Cu nesfârșită durere, vă anunțăm că Anca Pandea a trecut la cele veșnice la 24 februarie 2026. Anca Pandea (n. 11 iunie 1956) a fost un istoric cu un talent pedagogic excepțional, un jurnalist desăvârșit, un documentarist meticulos și un redactor-șef ferm dar corect. Pentru noi a fost mama, bunica sau Anca, cea la care apelam la orice oră, știind că oricare ar fi fost problema, nu își va găsi odihna până nu o va rezolva.

Pentru cei care voi să îi aducă un ultim omagiu, sicriul cu trupul neînsuflețit este depus la capela Cimitirului Ghencea I Militar din Blvd. Ghencea nr. 22. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Ghencea I Militar vineri, 27 februarie, la ora 13, a postat familia Ancăi Pandea pe Facebook.

Mesajele cunoscuților

Printre cei care au cunoscut-o și regretă dispariția jurnalistei se numără și politicianul Andrei Tinu, care a transmis un mesaj:

Citește și: Fiica lui Martin Short a murit la 42 de ani. Katherine Short s-ar fi sinucis

„S-a dus dintre noi Anca Pandea, fost redactor șef al Departamentului Documentare și Arhivă, un om care și-a iubit meseria și care s-a dedicat întru totul salvării și valorificării documentelor de arhivă. Am avut onoarea și bucuria de a o întâlni și de a beneficia de sfaturile Ancăi Pandea. La despărțire, regretând plecarea mult prea devreme în lumea de Dincolo, îi mulțumesc pentru modul prietenesc în care m-a îndrumat în descoperirea tainelor arhivei. Dumnezeu să o odihnească în pace!, a scris politicianul.

Urmărește-ne pe Google News