Doliu în presa din România. Jurnalist Anca Pandea a murit la vârsta de 70 de ani

Cu nesfârșită durere, vă anunțăm că Anca Pandea a trecut la cele veșnice la 24 februarie 2026. Anca Pandea (n. 11 iunie 1956) a fost un istoric cu un talent pedagogic excepțional, un jurnalist desăvârșit, un documentarist meticulos și un redactor-șef ferm dar corect. Pentru noi a fost mama, bunica sau Anca, cea la care apelam la orice oră, știind că oricare ar fi fost problema, nu își va găsi odihna până nu o va rezolva.
Pentru cei care voi să îi aducă un ultim omagiu, sicriul cu trupul neînsuflețit este depus la capela Cimitirului Ghencea I Militar din Blvd. Ghencea nr. 22. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Ghencea I Militar vineri, 27 februarie, la ora 13, a postat familia Ancăi Pandea pe Facebook.
Mesajele cunoscuților
Printre cei care au cunoscut-o și regretă dispariția jurnalistei se numără și politicianul Andrei Tinu, care a transmis un mesaj:
„S-a dus dintre noi Anca Pandea, fost redactor șef al Departamentului Documentare și Arhivă, un om care și-a iubit meseria și care s-a dedicat întru totul salvării și valorificării documentelor de arhivă. Am avut onoarea și bucuria de a o întâlni și de a beneficia de sfaturile Ancăi Pandea. La despărțire, regretând plecarea mult prea devreme în lumea de Dincolo, îi mulțumesc pentru modul prietenesc în care m-a îndrumat în descoperirea tainelor arhivei. Dumnezeu să o odihnească în pace!, a scris politicianul.
