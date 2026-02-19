  MENIU  
Home > Știri > Un fotbalist de la Petrolul Ploiești a murit după ce a fost lovit de tren. Mario Cofaru avea 16 ani

Un fotbalist de la Petrolul Ploiești a murit după ce a fost lovit de tren. Mario Cofaru avea 16 ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Mario Cofaru, un fotbalist în vârstă de 16 ani de la Petrolul Ploiești, și-a pierdut viața într-un tragic accident feroviar în Comarnic. Tânărul, care avea un viitor promițător în fotbal, se îndrepta spre antrenament în momentul tragediei.

Fotbalist de 16 ani, lovit de tren

Mario Cofaru, un tânăr fotbalist de doar 16 ani, și-a pierdut viața într-un tragic accident feroviar, lăsând o comunitate întreagă în doliu. Incidentul a avut loc în zona orașului Comarnic, când tânărul se îndrepta spre antrenamente.

Elev în clasa a X-a la un liceu din Prahova și jucător al echipei U17 Petrolul Ploiești, Mario își dedica timpul sportului pe care îl iubea. Tragedia s-a petrecut pe 18 februarie 2026, în timp ce adolescentul se deplasa între liniile de cale ferată, încercând să ajungă la antrenament.

Potrivit Cancan, primele informații indică faptul că Mario purta gluga hainei, ceea ce ar fi limitat perceperea semnalelor acustice ale locomotivei. Ninsoarea deasă a zilei ar fi putut amplifica riscurile.

Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Recomandarea zilei

Citește și: Guvernul anunță o altă măsură drastică. „Mi se pare că este mult mai corect ca…” Decizia lui Ilie Bolojan

Citește și: Produs contaminat cu pesticide nepermise, retras de la vânzare din magazinele Lidl

Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Ce s-a aflat despre taximetristul găsit mort în mașina de serviciu, în mijlocul codului roșu de ninsoare, în București
Recomandarea zilei

Val de mesaje de condoleanțe după decesul lui Mario Cofaru

Liceul la care Mario învăța și-a exprimat durerea printr-un mesaj emoționant: „Un înger s-a înălțat la cer, lăsând în urmă o lume mult prea întunecată fără zâmbetul lui. Mario Cofaru era un copil la început de drum, cu vise și speranțe. Durerea este profundă, iar vestea pierderii sale ne-a îndurerat pe toți”.

Profesorii și colegii îl descriu ca fiind energic, pasionat de fotbal și o prezență care aducea bucurie celor din jur.

Citește și: Reziduuri de pesticide mai mari decât limita maximă admisă, găsite în mai multe fructe din România

Citește și: Nicușor Dan a zburat în SUA cu avionul lui Ion Țiriac. Cât ar costa închirierea aeronavei de lux

Mario s-a alăturat clubului Petrolul Ploiești în vara lui 2025, venind de la HM Junior Câmpina. În Liga Elitelor, talentul său a fost remarcat rapid.

Reprezentanții clubului au transmis un mesaj de condoleanțe: „Un foarte tânăr jucător al clubului nostru a plecat dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut”.

„Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față. Odihneste-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!”, au mai scris reprezentanții clubului.

Poliția Prahova a deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele accidentului. Trupul neînsuflețit al lui Mario a fost transportat la spitalul din Ploiești pentru autopsie, iar traficul feroviar pe ruta Ploiești–Brașov a fost oprit timp de o oră. Testarea mecanicului locomotivei a confirmat că acesta nu consumase alcool.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum a slăbit Gabriela Firea 25 de kilograme în 3 luni. Are aceeași greutate ca-n liceu: „Prietenele mă întreabă dacă nu mor de foame”
Cum a slăbit Gabriela Firea 25 de kilograme în 3 luni. Are aceeași greutate ca-n liceu: „Prietenele mă întreabă dacă nu mor de foame”
Fanatik
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu. Legenda lui Dinamo se luptă cu boala secolului 21
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu. Legenda lui Dinamo se luptă cu boala secolului 21
GSP.ro
Studiu înfiorător: TOATE căștile audio „pot cauza cancer, probleme de dezvoltare neurologică și feminizarea bărbaților”
Studiu înfiorător: TOATE căștile audio „pot cauza cancer, probleme de dezvoltare neurologică și feminizarea bărbaților”
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Redactia.ro
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Citește și...
Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Nu îmi place să se bage nimeni în ciorba mea!”
ANM avertizează: iarna nu s-a încheiat: „E posibil să mai apară episoade severe”
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Se întoarce urgia albă. Urmează trei zile cu ninsori, ploi și vânt puternic
Gabriel Torje a semnat cu Antena 1. Fotbalistul, primul concurent al noului sezon Asia Express
Un fotbalist celebru s-a căsătorit cu nepoata fostei sale soții. Reacția dură a familiei: „O lovitură imposibil de suportat”
O femeie însărcinată în 8 luni soțul ei au murit într-un accident grav, pe o șosea din județul Iași
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Bostănică, ironizată de Florin Ristei pentru scandalul cu Iuliana Beregoi: „E clar”
Andreea Bostănică, ironizată de Florin Ristei pentru scandalul cu Iuliana Beregoi: „E clar”
Alan și Ema, în ipostaze tandre în pat la Mireasa, sezonul 13: „Am făcut ce am simțit”
Alan și Ema, în ipostaze tandre în pat la Mireasa, sezonul 13: „Am făcut ce am simțit”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
Doamne, cât a crescu! Cum arată Lilibet, fiica lui Meghan Markle și a Prințului Harry! E superbă! Imaginea care i-a emoționat pe fani
O recunoști pe vedeta noastră TV? Soțul ei e unul dintre cei mai admirați bărbați din lume, un erou admirat la nivel Mondial, au o familie superbă și o poveste demnă de un film
O recunoști pe vedeta noastră TV? Soțul ei e unul dintre cei mai admirați bărbați din lume, un erou admirat la nivel Mondial, au o familie superbă și o poveste demnă de un film
Elle
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
S-au despărțit în mare secret, însă abia acum s-a aflat de separarea lor! Cele două vedete au avut o relație tumultoasă și marcată de controverse
Andreea Bănică a refuzat postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV. Ce a nemulțumit-o: „De câteva ori mi-au făcut oferta, dar…"
Andreea Bănică a refuzat postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV. Ce a nemulțumit-o: „De câteva ori mi-au făcut oferta, dar…"
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
Este îndrăgostită și foarte fericită! Alexandra Stan trăiește o nouă poveste de dragoste. Cine este iubitul artistei și cum au fost surprinși împreună
A1.ro
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
S-a aflat ce salariu are Ioana Fâșie, partenera de viață a lui Ilie Bolojan, premierul României. Detaliul ce i-a uimit pe mulți
Oase și Maria Pitică, eliminați de la Power Couple, înainte de semifinală
Oase și Maria Pitică, eliminați de la Power Couple, înainte de semifinală
Larisa Uță, mesaj pentru Călin Donca, după eliminarea de la Survivor România 2026: „În momentul în care a venit accidentat...”
Larisa Uță, mesaj pentru Călin Donca, după eliminarea de la Survivor România 2026: „În momentul în care a venit accidentat...”
Cornel Luchian, cadou de mii de euro pentru Iustina Loghin. Cei doi urmează să devină din nou părinți
Cornel Luchian, cadou de mii de euro pentru Iustina Loghin. Cei doi urmează să devină din nou părinți
Ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, cel care le-a fost soț: „Plângeam și mă zbăteam de ceasul morții”
Ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, cel care le-a fost soț: „Plângeam și mă zbăteam de ceasul morții”
Observator News
Schema prin care doi bărbați "au dat lovitura" în București cu apartamente închiriate ilegal: 19 păgubiți
Schema prin care doi bărbați "au dat lovitura" în București cu apartamente închiriate ilegal: 19 păgubiți
Libertatea pentru Femei
Udrea, ca o felină pe străzile din București. Rochie mini, tocuri leopard, atitudine senzuală. Cum a fost surprinsă la brațul soțului. A revenit la garderoba ei de lux
Udrea, ca o felină pe străzile din București. Rochie mini, tocuri leopard, atitudine senzuală. Cum a fost surprinsă la brațul soțului. A revenit la garderoba ei de lux
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Gata, s-a aflat! Ce salariu frumușel are Ioana Fâșie, iubita lui Ilie Bolojan. Misterioasa brunetă nu este vedetă și nici nu trăiește din expunere publică
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Florentin Petre s-a însurat pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților. „Mi-am găsit jumătatea!” Nuntă spectaculoasă la Brăila și o împăcare-surpriză în familia Dinamo
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Nicoleta Luciu, sacrificii mari pentru a-și salva mama dintr-o căsnicie abuzivă. Ce spune acum despre părinții ei care au divorțat
Viva.ro
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
E de nerecunoscut. Cum arată acum Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu! Are deja 21 de ani, are medalii și multe concursuri câștigate și deja are propria companie: "El e într-un moment de reuşită"
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Redactia.ro
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
ULTIMA ORĂ Decizie istorică. CCR a luat hotărârea într-un final despre legea pensiilor speciale
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
Cătălin Măruță a dat marea lovitura la putin timp după ce a plecat de la Pro TV. Vedeta TV a și semnat contractul. Fanii sunt în delir
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
O vedetă TV va fi la conducerea AUR. A fost deja prezentată oficial
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cele 6 fructe care pot reduce riscul de cancer. Medicii explică de ce trebuie să le mănânci zilnic
Cele 6 fructe care pot reduce riscul de cancer. Medicii explică de ce trebuie să le mănânci zilnic
5 suplimente periculoase dacă ai hipertensiune. Pot crește tensiunea și riscul de infarct
5 suplimente periculoase dacă ai hipertensiune. Pot crește tensiunea și riscul de infarct
Ce îți rezervă 2026 în funcție de ultima cifră din anul nașterii. Numerologii vorbesc despre un an al schimbărilor decisive
Ce îți rezervă 2026 în funcție de ultima cifră din anul nașterii. Numerologii vorbesc despre un an al schimbărilor decisive
Legea pensiilor se schimbă radical. Cine primește bani în plus mai repede
Legea pensiilor se schimbă radical. Cine primește bani în plus mai repede
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Unde a dispărut Ileana Lazariuc? Decizia radicală luată după divorțul de Ion Alexandru Țiriac: „A părăsit definitiv România!”
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Radu Bucălae și soția lui, Alexandra, și-au prezentat apartamentul de lux. Detaliul ingenios din dormitor care i-a cucerit pe fani și povestea neștiută a cununiei lor atipice: „Totul a pornit de la un bilet la teatru!”
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
Destinul a 'lucrat' pentru cele două handbaliste de la CSM București care și-au oficializat relația! Detalii neștiute despre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi
Destinul a 'lucrat' pentru cele două handbaliste de la CSM București care și-au oficializat relația! Detalii neștiute despre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi
Dieta drastică cu care Andreea Bănică se menține în formă! Arată bestial la 47 de ani. Și-a încântat fanii cu imagini provocatoare
Dieta drastică cu care Andreea Bănică se menține în formă! Arată bestial la 47 de ani. Și-a încântat fanii cu imagini provocatoare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton