Un fotbalist de la Petrolul Ploiești a murit după ce a fost lovit de tren. Mario Cofaru avea 16 ani

Mario Cofaru, un fotbalist în vârstă de 16 ani de la Petrolul Ploiești, și-a pierdut viața într-un tragic accident feroviar în Comarnic. Tânărul, care avea un viitor promițător în fotbal, se îndrepta spre antrenament în momentul tragediei.

Fotbalist de 16 ani, lovit de tren

Mario Cofaru, un tânăr fotbalist de doar 16 ani, și-a pierdut viața într-un tragic accident feroviar, lăsând o comunitate întreagă în doliu. Incidentul a avut loc în zona orașului Comarnic, când tânărul se îndrepta spre antrenamente.

Elev în clasa a X-a la un liceu din Prahova și jucător al echipei U17 Petrolul Ploiești, Mario își dedica timpul sportului pe care îl iubea. Tragedia s-a petrecut pe 18 februarie 2026, în timp ce adolescentul se deplasa între liniile de cale ferată, încercând să ajungă la antrenament.

Potrivit Cancan, primele informații indică faptul că Mario purta gluga hainei, ceea ce ar fi limitat perceperea semnalelor acustice ale locomotivei. Ninsoarea deasă a zilei ar fi putut amplifica riscurile.

Val de mesaje de condoleanțe după decesul lui Mario Cofaru

Liceul la care Mario învăța și-a exprimat durerea printr-un mesaj emoționant: „Un înger s-a înălțat la cer, lăsând în urmă o lume mult prea întunecată fără zâmbetul lui. Mario Cofaru era un copil la început de drum, cu vise și speranțe. Durerea este profundă, iar vestea pierderii sale ne-a îndurerat pe toți”.

Profesorii și colegii îl descriu ca fiind energic, pasionat de fotbal și o prezență care aducea bucurie celor din jur.

Mario s-a alăturat clubului Petrolul Ploiești în vara lui 2025, venind de la HM Junior Câmpina. În Liga Elitelor, talentul său a fost remarcat rapid.

Reprezentanții clubului au transmis un mesaj de condoleanțe: „Un foarte tânăr jucător al clubului nostru a plecat dintre noi, lăsând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut”.

„Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față. Odihneste-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!”, au mai scris reprezentanții clubului.

Poliția Prahova a deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele accidentului. Trupul neînsuflețit al lui Mario a fost transportat la spitalul din Ploiești pentru autopsie, iar traficul feroviar pe ruta Ploiești–Brașov a fost oprit timp de o oră. Testarea mecanicului locomotivei a confirmat că acesta nu consumase alcool.

