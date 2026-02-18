Reziduuri de pesticide mai mari decât limita maximă admisă, găsite în mai multe fructe din România

Reziduuri de pesticide, găsite în fructele din România
Știi ce se află în fructele pe care le consumi? Un raport publicat de ANF privind Programul Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide din 2025 dezvăluie date surprinzătoare despre fructele din România.
Potrivit Libertatea, din cele 914 probe analizate, 45% nu au prezentat urme de pesticide, iar 54,6% au fost conforme, având reziduuri sub limita maximă admisă (LMA). Totuși, 4 probe – căpșuni, piersici, pere și mere – au depășit această limită.
Căpșunile din Prahova, perele din Iași, merele din Giurgiu și piersicile din Hunedoara s-au dovedit a avea cantități mai mari decât cele permise de acetamiprid, diflubenzuron, pirimifosmetil și tetrametrin. Rezultatele subliniază importanța controalelor stricte pentru siguranța alimentară.
Ce fructe nu au prezentat reziduuri peste limita admisă
Pe de altă parte, majoritatea pesticidelor detectate în probele conforme sunt fungicide precum boscalid, ciprodinil, fludioxonil și tebuconazol. Acestea sunt folosite pentru a proteja culturile de boli, dar utilizarea lor trebuie să respecte limitele legale pentru a nu pune sănătatea în pericol.
Vești bune vin însă pentru iubitorii de fructe proaspete: afinele, agrișele, coacăzele, caisele, cireșele, gutuile, murele, nectarinele, pepenele galben și verde, prunele, strugurii și vișinele nu au prezentat reziduuri de pesticide peste limita admisă. Așadar, există o varietate de opțiuni sigure pentru consum.
