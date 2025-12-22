Povestea uitată a bebelușului care și-a pierdut viața la Revoluția din 1989. 37 de copii au fost uciși

În timp ce majoritatea sărbătoresc, în această perioadă, căderea comunismului, alții îi plâng pe cei căzuți la Revoluția din 1989. Numeroși oameni și-ai pierdut atunci viața, printre care și 37 de copii, unul de doar o lună. Micuțul Vladimir nici nu își începuse bine drumul pe Pământ când viața i-a fost luată fără milă.

Vladimir Andronic, cel mai tânăr erou al Revoluției din 1989

Revoluția din 1989 a adus libertatea în România, dar și momente tragice despre care puțini vorbesc. Unul dintre cele mai dureroase episoade este masacrul în care 37 de copii nevinovați și-au pierdut viața.

Vladimir Andronic, cunoscut ca Vladi, s-a născut pe 23 noiembrie 1989. La doar o lună, pe 23 decembrie, viața sa a fost curmată brutal de un glonț rătăcit. Locuia pe strada Știrbei Vodă, vis-a-vis de Radioul public, când un proiectil tras dintr-un TAB l-a nimerit în timp ce dormea în pătuțul său.

Glonțul l-a nimerit în cap, iar părinții au privit îngroziți cum fiul lor se stinge din viață. Bebelușul s-a stins după o oră și jumătate, chiar în ziua în care împlinea o lună.

Mama lui Vladi, Cătălina, își amintește cu durere: „Nu aș putea să îl privesc în ochi nici acum pe acel om, chiar dacă ar veni să își ceară scuze”.

Alți 36 de copii au fost uciși

Povestea lui Vladi nu este singulară. În acele zile haotice ale Revoluției, alți 36 de copii nevinovați au căzut victime ale violențelor. Aceste tragedii au rămas mult timp îngropate în conștiința colectivă, puțini având curajul să le aducă în discuție.

Copiii, prinși în mijlocul conflictelor armate, au devenit victime colaterale ale luptei pentru libertate. Aceștia aveau vârste cuprinse între 2 și 17 ani.

Astăzi, Vladimir Andronic își doarme somnul de veci în Cimitirul Eroilor Revoluției Române. Alături de el, zac și ceilalți copii care și-au pierdut viața în acele zile tulburi.

În fiecare an, pe 22 decembrie, România comemorează victimele Revoluției din 1989. Au trecut 36 de ani de atunci, iar București și Timișoara au organizat evenimente pentru a marca acest moment. În timp ce în Capitală a avut loc un marș de comemorare, la Timișoara s-au auzit din nou sirenele, într-un gest simbolic pentru memoria celor care și-au pierdut viața.

Sursă foto: Shutterstock

