România, țara care folosește social media cel mai mult pentru știri

Un studiu din 2025 a constatat că 44% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani folosesc platformele de socializare ca principală sursă de știri. România se află pe primul loc al topului realizat de experți, care au vrut să afle care sunt statele ale căror cetățeni utilizează social media pentru informare.

România, țara ai cărei cetățeni folosesc social media pentru știri

În era digitală, consumul de ştiri se mută rapid dinspre televiziune şi presă tipărită spre mediul online şi reţelele de socializare. Un studiu recent comandat de Aura Print din Marea Britanie arată că social media a devenit o sursă importantă de informare.

Pe primul loc ca țară europeană care utilizează cel mai mult rețelele de socializare pentru a afla știri se află România, cu un scor final de 83,2/100.

YouTube pare a fi platforma preferată de români pentru știri, deoarece unul din trei (31%) îl folosește ca sursă de știri. Interesant este că aproape jumătate (48%) dintre locuitorii țării spun că evită adesea în mod activ știrile în zilele noastre, în principal din cauza supraîncărcării cu știri.

Top 10 țări europene care folosesc social media pentru informare

Locul 2 – Serbia

Următoarea țară, cu un scor final de 82,5/100, este Serbia. Țara est-europeană are de fapt cel mai mare procent de persoane care utilizează YouTube pentru știri (33%) dintre toate celelalte țări incluse în studiu. În ceea ce privește încrederea în știri, doar 27% dintre cei care locuiesc în Serbia spun că au încredere în acestea.

Locul 3- Grecia

Cu un scor final de 75,8/100, pe locul trei se află Grecia. În timp ce YouTube este platforma de socializare preferată pentru știri în țara însorită, 17% dintre greci folosesc TikTok, acesta fiind al treilea cel mai mare procent dintre toate celelalte țări, după România și Serbia. Doar 22% dintre greci spun că au încredere în știri.

Locul 4 – Bulgaria

Bulgaria ocupă locul patru în studiu, obținând un scor final de 75,1/100. La fel ca locuitorii celorlalte țări, bulgarii preferă și ei YouTube ca platformă pentru știri, una din trei persoane (30%) alegând platforma, comparativ cu una din șase (15%) optând pentru TikTok ca sursă de știri. Un procent uimitor de 63% dintre bulgari spun că evită știrile.

Locul 5 – Polonia

Cu un scor final de 70,7/100, Polonia completează top 5. 32% dintre cei care locuiesc în Polonia aleg YouTube ca sursă de informare, al doilea cel mai mare procent dintre toate țările analizate, după Serbia. Polonia este țara din estul Europei care are cea mai mare încredere în știri, cu un procent de 47%.

Topul este completat de Elveția (locul 6), Franța, la egalitate cu Ungaria și Croația ((locul 7) și Irlanda (locul 10).

Schimbarea media este în derulare în Europa: de la televiziune şi ziar tipărit spre social media şi platforme digitale. Cele 10 ţări ilustrate mai sus arată cum această tranziţie este în diferite stadii, dar clar în progres.

Sursă foto: Shutterstock

