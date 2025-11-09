Sărbătorile de iarnă și finalul de an le oferă românilor ocazia să se bucure de mai multe zile libere pe care să le poată petrece alături de cei dragi. Iată câte zile libere vor avea elevii și angajații din România, de Crăciun și Revelion.

Câte zile libere au românii de Crăciun și Revelion în 2025

În perioada sărbătorilor de iarnă din acest an angajații pot lega mai multe zile libere consecutive, având astfel mai mult timp de petrecut cu familia. Și asta pentru că sărbătoarea Nașterii Domnului pică joi (25 decembrie) și vineri (26 decembrie), ambele fiind libere legal.

Și Revelionul va pica anul acesta tot în cursul săptămânii, mai exact într-o zi de miercuri, iar 1 și 2 ianuarie (joi și vineri) sunt și ele libere de la stat.

Astfel, sărbătorile de iarnă se pot transforma într-o mini vacanță întrucât între 25 decembrie 2025 și 2 ianuarie 2026, zilele libere legale se îmbină cu weekendurile.

Patru zile libere în prima lună a anului 2026

Și prima lună a anului 2026 vine cu câteva zile libere pentru salariați și elevi. Primele două zile ale anului, 1 și 2 ianuarie, Bobotează, 6 ianuarie (marți) și Sfântul Ioan care se sărbătorește pe 7 ianuarie (miercuri).

Dacă angajatul își va lua liber și pe data de 5 ianuarie va avea un concediu de o săptămână.

În ceea ce îi privește pe elevi și profesori, aceștia beneficiază de o vancanță de iarnă de 19 zile, aceasta fiind cea mai lungă din acest an școlar.

Vacanța copiilor va începe pe 20 decembrie 2025 și se va încheia pe 7 ianuarie 2026. Elevii vor reveni la cursuri pe data de 8 ianuarie.

