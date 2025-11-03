Ministrul Muncii, Florin Manole, a adus vești importante pentru milioane de pensionari din România. Oficialul a confirmat că 2,7 milioane de pensionari cu venituri sub 2.574 de lei vor primi un ajutor financiar de 400 de lei în luna decembrie, odată cu pensia. Măsura vine ca sprijin înainte de sărbători și este parte dintr-un pachet mai larg de susținere pentru seniorii afectați de creșterea costurilor de trai.

Ajutorul de 400 de lei, garantat înainte de sărbători

Florin Manole a precizat că plata suplimentului de 400 de lei este asigurată din bugetul de stat și nu există riscuri privind acoperirea financiară. „Și după rectificare, vă confirm că nu este nicio problemă privind bugetul de stat pentru a plăti aceste îndatoriri, banii există în buget. Este doar o chestiune de timp până în decembrie, când 2,7 milioane de beneficiari vor primi acești bani”, a declarat ministrul, potrivit România TV.

Ajutorul se va acorda automat, fără ca pensionarii să fie nevoiți să depună cereri, iar suma va fi inclusă în plata pensiei din luna decembrie. Măsura vizează exclusiv pensionarii ale căror venituri lunare nu depășesc pragul de 2.574 de lei.

Probleme în recalcularea pensiilor

Ministrul Muncii a abordat și problema întârzierilor în procesul de recalculare a pensiilor. Potrivit acestuia, peste 220.000 de dosare au fost identificate cu erori sau întârzieri, iar jumătate dintre ele au fost deja soluționate. Cei care au fost afectați vor primi sumele restante retroactiv, începând cu 1 septembrie 2024.

„Pentru cei care beneficiază de această recalculare cu întârziere, vreau să subliniez că drepturile vor fi acordate din urmă, de la 1 septembrie 2024. Nu se pierde niciun leu dintre cei care aveau de primit. Plata se face retroactiv, din septembrie 2024, pentru cei unde procesul s-a întârziat”, a mai explicat Florin Manole, conform aceleiași surse.

Această măsură ar putea aduce mii de lei în plus în conturile pensionarilor care au fost afectați de erori administrative, oferindu-le o compensare importantă înainte de finalul anului.

Voucherele pentru energie: apel la înscriere

De asemenea, ministrul a făcut apel la pensionarii cu venituri reduse să se înscrie pentru a beneficia de voucherele pentru energie. Acestea sunt destinate gospodăriilor vulnerabile și pot ajunge la peste 2 milioane de locuințe din întreaga țară.

„Fac apel ca toți cei care au venituri reduse, pensionarii, să meargă fie către oficiile poștale, fie la primăriile comunelor și orașelor în care domiciliază sau, cu ajutorul cuiva priceput, prin propriile instrumente, să meargă pe platforma online unde se pot înscrie”, a transmis Manole.

Eligibilitatea este calculată pe gospodărie, nu pe individ, ceea ce înseamnă că peste 4 milioane de cetățeni ar putea beneficia de acest sprijin, în funcție de componența familiilor.

