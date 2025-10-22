Formula de calcul a pensiilor se schimbă din 2026. Ce modificări apar

Începând cu anul 2026, România va implementa o nouă metodologie de calcul a vechimii pentru pensii, menită să aducă mai multă corectitudine și transparență în sistemul public de pensii.

Modificările vizează transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice, plafonarea perioadelor de activitate suprapuse și o diferențiere clară în funcție de condițiile de muncă. Noua formulă este reglementată prin Ordinul nr. 342/2025 emis de Casa Națională de Pensii Publice.

Conversia zilelor lucrate în zile calendaristice

Una dintre cele mai importante schimbări este conversia zilelor lucrătoare în zile calendaristice. Această transformare se va face printr-o formulă matematică simplă: numărul de zile lucrate se înmulțește cu numărul de zile calendaristice din lună și se împarte la numărul de zile lucrătoare din aceeași lună. De exemplu, dacă o persoană a lucrat 20 de zile într-o lună cu 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, rezultatul va fi 27,27 zile calendaristice de stagiu, notează România TV. Acest sistem permite un calcul proporțional și echitabil, inclusiv pentru angajații part-time sau cei care lucrează în mai multe locuri simultan.

Plafonarea activităților suprapuse și eliminarea dublării artificiale

Noua metodologie introduce și plafonarea perioadelor de activitate suprapuse. Dacă un angajat are mai mulți angajatori și orele de muncă se suprapun, se va stabili o ordine de prioritate pentru calculul zilelor de stagiu. Astfel, vechimea va fi calculată fără a dubla perioadele de muncă, evitând acumularea artificială de zile. Fiecare zi lucrată va fi transformată în zile calendaristice proporțional, ținând cont de condițiile de muncă și de tipul activității desfășurate.

Cum se adună lunile și anii de vechime

După conversia zilelor în zile calendaristice, acestea se adună pentru fiecare an de muncă. Totalul zilelor se împarte la numărul mediu de zile dintr-o lună, aproximativ 30,42, rezultând numărul de luni și zile suplimentare. Acest calcul se repetă pentru fiecare an, iar rezultatele se cumulează pentru a determina stagiul total de cotizare exprimat în ani, luni și zile. Dacă o persoană a lucrat cu normă întreagă într-un an complet, acesta va fi considerat un an întreg de vechime.

Diferențierea în funcție de condițiile de muncă

Procedura va diferenția clar perioadele de muncă în condiții normale, speciale sau deosebite, cum ar fi cele din minerit, armată sau poliție. De asemenea, vor fi incluse în calcul și perioadele acoperite de concedii medicale, șomaj sau alte indemnizații. Această abordare are scopul de a reflecta mai fidel contribuția fiecărui angajat la sistemul public de pensii.

