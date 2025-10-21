Nicușor Dan consideră că Ilie Bolojan nu ar trebui să își dea demisia după decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților

Președintele Nicușor Dan susține că Ilie Bolojan trebuie să rămână în funcția de prim-ministru după decizia Curții Constituționale a României (CCR) privind pensiile private ale magistraților. Șeful statului a subliniat faptul că interpretările legii pot diferi și că termenul pentru de 30 de zile pentru avizul CSM nu este prevăzut în Constituție.

Nicușor Dan spune că Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze

CCR a declarat luni, 20 octombrie, legea pensiilor speciale ale magistraților drept neconstituțională, după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pentru ea în plenul Parlamentului.

Întrebat la Antena 1 dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze după decizia Curții Constituționale, președintele Nicușor Dan a răspuns ferm: „Nicidecum”.

„Am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o știință respectabilă, numai că interpretările, tocmai pentru că textul de lege nu poate să prevadă toată posibilitatea de situații care apare în viața reală, textul de lege este interpretabil. Și atunci se întâmplă că unii se interpreteze așa, unii se interpreteze invers, guvernul să fie interpretat că acest aviz, legea poate să fie dată fără aviz, unii judecători au spus că așa e, alții au spus că nu e așa, nu e o chestiune așa de importantă încât un guvern să-și dea demisia”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele, despre problema avizului CSM

Președintele a abordat și problema avizului necesar în procesul legislativ, subliniind faptul că, deși legea prevede necesitatea unui aviz, nu specifică un termen pentru obținerea acestuia.

„Legea spune că trebuie să ai aviz, legea nu spune cât timp trebuie să aștepți pentru un aviz. Și atunci judecătorul este pus în situația să spună care este sau mai precis Constituția nu spune în cât timp trebuie să vină avizul ăsta. (Maxim 30 de zile – n.r.) o zice o lege, dar nu Constituția, iar judecătorii se raportează strict la Constituție… Și atunci întrebarea este care este termenul rezonabil în care aștepți avizul dacă avizul ăsta nu vine”, a explicat Nicușor Dan.

Ce spune Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, președintele Nicușor Dan a subliniat faptul că reforma pensiilor speciale ale magistraților „rămâne o prioritate”.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani”, a precizat șeful statului.

Acesta anunță redactarea unui nou text legislativ pentru a se asigura că legea va trece de CCR.

„Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a mai scris Nicușor Dan în mediul online.

CCR a respins reforma pensiilor speciale

CCR a respins reforma pensiilor speciale, argumentând că „Guvernul este obligat să respecte termenul pentru emiterea avizului CSM”.

„Lipsa avizului CSM coroborat cu neașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție. De vreme ce Legea nr.305/2022 stabilește un termen de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM, Guvernul, în calitate de inițiator al actului normativ criticat, are obligația de a îl respecta”, se arată într-un comunicat de presă al Curții Constituționale.

Sursă foto: Facebook

