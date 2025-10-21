Ilie Bolojan nu demisionează după decizia CCR privind pensiile speciale. Ce hotărâre a luat premierul

Premierul Ilie Bolojan nu își va da demisia după decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor speciale ale magistraților. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a anunțat că această reformă rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern.

Ilie Bolojan, după decizia CCR

Ilie Bolojan a anunțat, pe pagina sa de Facebook că a luat act de decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor private ale magistraților și susține că nu va renunța la această reformă. Astfel, potrivit premierului, Guvernul va relua demersul.

„Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a scris prim-ministrul în mediul online.

Potrivit lui Ilie Bolojan, pensia magistraților este mult prea mare, iar vârsta de pensionare de 48 de ani este un adevărat privilegiu.

„Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea”, a explicat el.

Potrivit lui Bolojan, „CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie aşteptat avizul consultativ al CSM”.

„Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM. Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.

Citește și: CCR a declarat neconstituțională legea pensiilor magistraților. Ilie Bolojan a amenințat cu demisia dacă această lege pică

Citește și: Ilie Bolojan desființează teoria șefului ANAF privind gap-ul de TVA: „Nu cu gemul din bucătării luptăm, ci cu fraudele fiscale mari”

Nicușor Dan, despre o posibilă demisie a primului ministru

Nicușor Dan a fost întrebat și el dacă este necesară demisia lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, după ce reforma pensiilor speciale a fost blocată de CCR. Președintele consideră că acesta nu are de ce să renunțe la funcție.

„Am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o știință respectabilă, numai că interpretările, tocmai pentru că textul de lege nu poate să prevadă toată posibilitatea de situații care apare în viața reală, textul de lege este interpretabil. Și atunci se întâmplă că unii se interpreteze așa, unii se interpreteze invers, guvernul să fie interpretat că acest aviz, legea poate să fie dată fără aviz, unii judecători au spus că așa e, alții au spus că nu e așa, nu e o chestiune așa de importantă încât un guvern să-și dea demisia”, a afirmat Nicușor Dan.

Citește și: Ilie Bolojan și-a respectat promisiunea și a tăiat din banii partidelor. Când a avut loc rectificarea bugetară

Citește și: Ilie Bolojan anunță reduceri salariale din 2026. Cine va fi afectat de reforma guvernamentală

„Legea spune că trebuie să ai aviz, legea nu spune cât timp trebuie să aștepți pentru un aviz. Și atunci judecătorul este pus în situația să spună care este sau mai precis Constituția nu spune în cât timp trebuie să vină avizul ăsta. (Maxim 30 de zile – n.r.) o zice o lege, dar nu Constituția, iar judecătorii se raportează strict la Constituție… Și atunci întrebarea este care este termenul rezonabil în care aștepți avizul dacă avizul ăsta nu vine”, a explicat președintele la Antena 1.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News