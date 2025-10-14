Ilie Bolojan anunță reduceri salariale din 2026. Cine va fi afectat de reforma guvernamentală

Guvernul condus de Ilie Bolojan ar vrea să reducă cu 10% salariile din administrația centrală, începând de anul viitor, ca parte a unui plan de diminuare a cheltuielilor bugetare.

Ilie Bolojan anunță diminuări salariale din 2026

Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR analizează scăderea salariilor cu 10% în administrația cenrtală în 2026. Această măsură ar trebui să vină concomintent cu reforma administrației locale.

Potrivit unor surse politice citate de Libertatea, în instituțiile care au trecut deja prin procese de restructurare, precum Camera Deputaților sau Senatul, autoritățile negociază scăderea pe ordonatori de credite, astfel încât reducerile să poată fi făcute din investiții sau din achizițiile de birotică și mobilier.

Pe de altă parte, a instituțiile nereformate se pune accentul pe reducerea cu 10% a salariilor angajaților, argumentul fiind că cheltuielile cu salariile sunt cele mai mari.

Măsuri dure pentru redresarea bugetară

În contextul dificultăților majore cu care se confruntă România la capitolul economie, autoritățile au fost nevoite să adopte măsuri dure pentru a limita cheltuielile.

Astfel, în Senat au avu deja loc discuții informale cu privire la posibilele reduceri salariale chiar din acest an, dar conducerea a cerut lămuriri oficiale din partea Ministerului Finanțelor, înainte ca o decizie să fie luată.

Cu toate că încă nu a fost luată o decizie oficială, angajații au început să își exprime nemulțumirile, susținând că nu există o bază legală care să permită aplicarea unor tăieri salariale.

În același timp, UDMR a cerut ca eventualele reduceri din administrația centrală să fie corelate cu măsuri similare la nivelul administrației locale pentru a fi asigurat un tratament echitabil între instituții.

Reforma administrației, blocată temporar

Cum partidele nu se pot pune de acord, reforma administrației locale este pentru moment blocată.

În timp ce premierul Ilie Bolojan cere concedierea a 13.000 de angajați din administrația locală, număr de reprecintă 10% din numărul de angajați, sau 40% din numărul total din posturi, PSD se opune și vine cu propuneri alternative.

Astfel, social democrații vor reducerea a 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul efectiv de salariați, pentru a nu pune pe butuci primăriile.

Sursă foto: Profimedia

