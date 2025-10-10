Motivul pentru care Ilie Bolojan a depășit cu 11 zile termenul legal în funcția de vicepremier interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu. Explicația Guvernului

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat de ce premierul Ilie Bolojan nu a făcut încă nicio propunere pentru funcția de vicepremier, ocupată până în 27 iulie de către Dragoș Anastasiu.

Motivul pentru care Ilie Bolojan a depășit cu 11 zile termenul legal în funcția de vicepremier interimar

Ilie Bolojan a depășit cu 11 zile termenul legal în funcția de vicepremier interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat pentru HotNews că este „o poziție care presupune un personaj cu caracteristici mai complexe și, atunci, sigur că și desemnarea poate să fie mai dificilă”.

În 28 septembrie a expirat termenul legal, de cel mult 45 de zile, în care premierul Ilie Bolojan poate ocupa funcția de vicepremier interimar, rămasă liberă după demisia lui Dragoș Anastasiu. Din 28 septembrie până astăzi, 9 octombrie, au trecut 11 zile.

„Interimate peste 45 de zile au existat, inclusiv la nivel de premier”

Într-o conferință de presă organizată joi la Guvern, jurnaliștii de la HotNews a întrebat-o pe purtătoarea de cuvânt a Cabinetului Bolojan care este stadiul propunerii pe care premierul trebuie să o facă.

„Deocamdată nu există nicio nominalizare pentru această poziție. Nu am informații despre intențiile premierului și despre numele pe care le ia în calcul. Deocamdată nu a fost făcută nicio nominalizare”, a răspuns Ioana Dogioiu.

La insistențele jurnaliștilor, Dogioiu a explicat: „Este o poziție care presupune un personaj cu caracteristici mai complexe și, atunci, sigur că și desemnarea poate să fie mai dificilă. Dar interimate peste 45 de zile au existat, inclusiv la nivel de premier”.

De ce a demisionat Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier

Interimatul lui Ilie Bolojan în funcția de vicepremier a început în data de 14 august. Astfel, cele 45 de zile au expirat în 28 septembrie. Legea nu prevede sancțiuni pentru depășirea termenului limită. Astfel, Ilie Bolojan rămâne vicepremier interimar până la numirea altei persoane în această funcție.

Funcția de vicepremier a rămas liberă după ce Dragoș Anastasiu și-a dat demisia în 27 iulie, în urma dezvăluirilor că timp de opt ani, între 2009 și 2017, companiile sale au mituit o inspectoare a Fiscului (ANAF) pentru a nu avea probleme la controale.

