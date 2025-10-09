  MENIU  
Home > Știri > Ilie Bolojan, atacat de președintele PSD Sibiu: „Bolojan e premierul orgoliului și al lipsei totale de empatie. Ar trebui demis”

Ilie Bolojan, atacat de președintele PSD Sibiu: „Bolojan e premierul orgoliului și al lipsei totale de empatie. Ar trebui demis”

Ilie Bolojan, atacat de președintele PSD Sibiu: „Bolojan e premierul orgoliului și al lipsei totale de empatie. Ar trebui demis”
Adelina Duinea
.

Președintele PSD Sibiu, deputatul Bogdan Trif, spune că premierul Ilie Bolojan ar trebui demis din funcție după ce în primul pachet de măsuri fiscale a decis ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii și invalizii de război și foștii deținuți politici să nu mai fie scutiți de la plata Contribuției de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS).

De ce crede președintele PSD Sibiu, Bogdan Trif, că Ilie Bolojan ar trebui demis

Deputatul Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, este de părere că Ilie Bolojan ar trebui demis din funcție după ce a impus veteranilor de război, foștii deținuți politici și părinților aflați în concediu de creștere a copilului obligația de plată CASS. Astfel, începând din septembrie 2025, părinții au primit indemnizații cu până la 850 de lei mai mici, potrivit Antena 3 CNN.

La începutul acestei luni, în Coaliția de guvernare s-a declanșat un scandal după ce PSD a depus în Parlament două legi pentru exceptarea de la plata CASS a părinților aflați în concediu de creștere a copilului, a veteranilor și a foștilor deținuți politici.

„PNL și USR pun în pericol legea de eliminare a CASS pentru mame, veterani – văduve de război, invalizi de război și pentru foștii deținuții politici. Proiectele de lege prin care ne dorim să corectăm nedreptățile făcute de premierul Bolojan sunt puse în pericol în comisiile parlamentare, la ordinele acestuia. (…) Legile propuse de PSD vizează scutirea de la plata CASS pentru: mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii și invalizii de război și foștii deținuți politici.

Aceste categorii merită sprijin și respect – moral, uman și legal. Din păcate, PNL și USR au ales să blocheze, motivând prin calcule „politice”, o măsură elementară de dreptate socială. (…) Ilie Bolojan nu este premierul reformei. Este premierul austerității, al orgoliului și al lipsei totale de empatie”, a scris Bogdan Trif pe Facebook, ca răspuns la întrebarea unui internaut, potrivit G4Media.

Citește și: Cum a reacționat premierul Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a validat două dintre legile asumate de Guvern

„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
„Când am auzit că are 7 copii, nu mi-am dorit să-l cunosc”, spunea Anamaria Ferentz despre iubitul american. Iată că după patru ani de relație, artista face anunțul surprinzător. Felicitări!
Recomandarea zilei

Ilie Bolojan le-ar fi cerut parlamentarilor PNL să nu susțină în Parlament proiectele depuse de PSD

Potrivit potrivit unor surse politice citate de Digi24, premierul Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor PNL, într-o ședință care a avut loc marți, 7 octombrie, să nu susțină în Parlament proiectele depuse de PSD cu privire la eliminarea obligației de plată CASS pentru mame și veterani.

Decizia finală va fi luată de Camera Deputaților.

Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Recomandarea zilei

Tot Bogdan Trif a spus că prim ministrul ar trebui demis, însă că PSD nu are majoritate parlamentară pentru a face acest lucru.

„Așa este ar trebui demis. Problema e că în parlament trebuie să ai 50% plus 1. Noi avem doar 22%. Credeți că ar fi mai OK să-i lăsăm singuri la guvernare încă trei ani și…? Ați văzut ce le poate pielea… nu cred că am face un bine României să îi lăsăm să facă fără opreliști chiar ce vor ei”, a mai scris Trif pe Facebook, ca răspuns pentru un alt internaut.

Foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru a participa la Asia Express 2025. A rezistat cinci etape în show-ul de la Antena 1
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru a participa la Asia Express 2025. A rezistat cinci etape în show-ul de la Antena 1
Fanatik
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
GSP.ro
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”: „Trebuie să scoată bani serioși!”
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”: „Trebuie să scoată bani serioși!”
Click.ro
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
TV Mania
Radu Vâlcan și Adela Popescu, secretul casei de la Șușani: „Casa asta n-a fost făcută doar pentru vacanță”. De ce nu s-au mutat la țară
Radu Vâlcan și Adela Popescu, secretul casei de la Șușani: „Casa asta n-a fost făcută doar pentru vacanță”. De ce nu s-au mutat la țară
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Citește și...
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră. Andrei Vochin, dezvăluiri în premieră despre perioada în care a făcut armata
Cât pierzi din pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani. Exemplu de calcul
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Boala care l-a răpus pe Marius Keseri. Bateristul Direcției 5 a luptat în tăcere
Ilie Bolojan a cerut PNL să nu voteze proiectele PSD care modifică deciziile Guvernului
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Celebrii bucătari de la MasterChef, criticați de un coleg de breaslă: „Concurenții sunt jigniți, nu poți să ai așteptări ca de la bucătari profesioniști”
Celebrii bucătari de la MasterChef, criticați de un coleg de breaslă: „Concurenții sunt jigniți, nu poți să ai așteptări ca de la bucătari profesioniști”
Ce a făcut Marian Ionescu de la Direcția 5 pentru Marius Keseri: „Datorită lui a mai trăit un an”
Ce a făcut Marian Ionescu de la Direcția 5 pentru Marius Keseri: „Datorită lui a mai trăit un an”
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Elle
Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre problemele cu care s-a confruntat în timpul nașterii: „Pe parcurs am vomitat de câteva ori de la dureri, dar...”
Carmen Grebenișan, dezvăluiri despre problemele cu care s-a confruntat în timpul nașterii: „Pe parcurs am vomitat de câteva ori de la dureri, dar...”
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Surpriză în showbiz-ul românesc! Vedetele noastre s-au CĂSĂTORIT civil în secret. PRIMELE declarații: „Nunta mare va fi mai târziu...”
Surpriză în showbiz-ul românesc! Vedetele noastre s-au CĂSĂTORIT civil în secret. PRIMELE declarații: „Nunta mare va fi mai târziu...”
DailyBusiness.ro
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
Ryanair elimină 1,2 milioane de locuri din programul de zboruri cu destinația Spania pentru vara 2026
Ryanair elimină 1,2 milioane de locuri din programul de zboruri cu destinația Spania pentru vara 2026
A1.ro
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
De ce refuză Florin Dumitrescu să mai participe la ședințele cu părinții: „Mai bine nu mă cheamă pe mine”
De ce refuză Florin Dumitrescu să mai participe la ședințele cu părinții: „Mai bine nu mă cheamă pe mine”
Câți bani au câștigat Mara Bănică și Serghei Mizil la „Asia Express” 2025. Jurnalista a primit aproape de trei ori mai mulți bani decât colegul ei
Câți bani au câștigat Mara Bănică și Serghei Mizil la „Asia Express” 2025. Jurnalista a primit aproape de trei ori mai mulți bani decât colegul ei
Dani Oțil, mai fericit ca niciodată. Soția și fiul lui au venit să îl viziteze în Malta, la filmările pentru Power Couple: „Vreau să îl iubesc pe tati”
Dani Oțil, mai fericit ca niciodată. Soția și fiul lui au venit să îl viziteze în Malta, la filmările pentru Power Couple: „Vreau să îl iubesc pe tati”
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată. Fiul lui Ilie Dumitrescu a solicitat autorităților să locuiască cu partenera sa, pe perioada arestului la domiciliu
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată. Fiul lui Ilie Dumitrescu a solicitat autorităților să locuiască cu partenera sa, pe perioada arestului la domiciliu
Observator News
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
Libertatea pentru Femei
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un medic dezvăluie temperatura optimă din locuinţă în sezonul rece. La câte grade trebuie setată centrala termică?
Un medic dezvăluie temperatura optimă din locuinţă în sezonul rece. La câte grade trebuie setată centrala termică?
Performanţă medicală la Cluj: patru transplanturi renale într-o singură zi!
Performanţă medicală la Cluj: patru transplanturi renale într-o singură zi!
Noi ghiduri în şcoli pentru prevenirea adicţiilor în rândul copiilor şi al tinerilor
Noi ghiduri în şcoli pentru prevenirea adicţiilor în rândul copiilor şi al tinerilor
Revoluție în tratamentul cancerului: testul simplu cu un tampon de obraz care identifică mutațiile ADN periculoase
Revoluție în tratamentul cancerului: testul simplu cu un tampon de obraz care identifică mutațiile ADN periculoase
TV Mania
Radu Vâlcan și Adela Popescu, secretul casei de la Șușani: „Casa asta n-a fost făcută doar pentru vacanță”. De ce nu s-au mutat la țară
Radu Vâlcan și Adela Popescu, secretul casei de la Șușani: „Casa asta n-a fost făcută doar pentru vacanță”. De ce nu s-au mutat la țară
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Au divorțat după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton