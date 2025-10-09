Ilie Bolojan, atacat de președintele PSD Sibiu: „Bolojan e premierul orgoliului și al lipsei totale de empatie. Ar trebui demis”

Președintele PSD Sibiu, deputatul Bogdan Trif, spune că premierul Ilie Bolojan ar trebui demis din funcție după ce în primul pachet de măsuri fiscale a decis ca mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii și invalizii de război și foștii deținuți politici să nu mai fie scutiți de la plata Contribuției de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS).

De ce crede președintele PSD Sibiu, Bogdan Trif, că Ilie Bolojan ar trebui demis

Deputatul Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, este de părere că Ilie Bolojan ar trebui demis din funcție după ce a impus veteranilor de război, foștii deținuți politici și părinților aflați în concediu de creștere a copilului obligația de plată CASS. Astfel, începând din septembrie 2025, părinții au primit indemnizații cu până la 850 de lei mai mici, potrivit Antena 3 CNN.

La începutul acestei luni, în Coaliția de guvernare s-a declanșat un scandal după ce PSD a depus în Parlament două legi pentru exceptarea de la plata CASS a părinților aflați în concediu de creștere a copilului, a veteranilor și a foștilor deținuți politici.

„PNL și USR pun în pericol legea de eliminare a CASS pentru mame, veterani – văduve de război, invalizi de război și pentru foștii deținuții politici. Proiectele de lege prin care ne dorim să corectăm nedreptățile făcute de premierul Bolojan sunt puse în pericol în comisiile parlamentare, la ordinele acestuia. (…) Legile propuse de PSD vizează scutirea de la plata CASS pentru: mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii și invalizii de război și foștii deținuți politici. Aceste categorii merită sprijin și respect – moral, uman și legal. Din păcate, PNL și USR au ales să blocheze, motivând prin calcule „politice”, o măsură elementară de dreptate socială. (…) Ilie Bolojan nu este premierul reformei. Este premierul austerității, al orgoliului și al lipsei totale de empatie”, a scris Bogdan Trif pe Facebook, ca răspuns la întrebarea unui internaut, potrivit G4Media.

Citește și: Cum a reacționat premierul Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a validat două dintre legile asumate de Guvern

Ilie Bolojan le-ar fi cerut parlamentarilor PNL să nu susțină în Parlament proiectele depuse de PSD

Potrivit potrivit unor surse politice citate de Digi24, premierul Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor PNL, într-o ședință care a avut loc marți, 7 octombrie, să nu susțină în Parlament proiectele depuse de PSD cu privire la eliminarea obligației de plată CASS pentru mame și veterani.

Decizia finală va fi luată de Camera Deputaților.

Tot Bogdan Trif a spus că prim ministrul ar trebui demis, însă că PSD nu are majoritate parlamentară pentru a face acest lucru.

„Așa este ar trebui demis. Problema e că în parlament trebuie să ai 50% plus 1. Noi avem doar 22%. Credeți că ar fi mai OK să-i lăsăm singuri la guvernare încă trei ani și…? Ați văzut ce le poate pielea… nu cred că am face un bine României să îi lăsăm să facă fără opreliști chiar ce vor ei”, a mai scris Trif pe Facebook, ca răspuns pentru un alt internaut.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News