Cum a reacționat premierul Ilie Bolojan după ce Curtea Constituțională a validat două dintre legile asumate de Guvern

Premierul Ilie Bolojan a luat act, miercuri seară, de hotărârile Curții Constituționale a României (CCR), care a validat constituționalitatea a două dintre legile asumate de Guvern în Parlament: cea legată de guvernanța corporativă și cea privind reforma sistemului de sănătate. Totuși, prim-ministrul a evitat să comenteze proiectul de lege referitor la pensiile magistraților, asupra căruia CCR urmează să se pronunțe pe 20 octombrie.

Ilie Bolojan, reacție după decizia CCR

Ilie Bolojan a declarat că deciziile CCR permit Guvernului să pună în aplicare cele două reforme validate.

„Deciziile de astăzi ale Curții Constituționale ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante: cea a companiilor de stat și reforma sistemului de sănătate, pentru care Guvernul României și-a angajat răspunderea prin Pachetul 2 de reforme.

Aceste două decizii se adaugă celei de luna trecută a CCR privind legea autorităților autofinanțate, astfel încât trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituționalitate. Cele trei legi menționate ne permit să reducem posturi inutile, să plafonăm indemnizații și să stabilim indicatori de performanță în companiile de stat, să tăiem salariile excesive și sinecurile din autoritățile publice autofinanțate și să aducem eficiență sporită în sănătatea publică”, a scris Ilie Bolojan.

El a declarat că este nevoie de un stat corect care oferă servicii decente în schimbul impozitelor încasate.

„Nu e ușor să schimbi tipare greșite formate de-a lungul anilor, dar în fiecare zi facem eforturi pentru a îndrepta lucrurile”, a spus premierul.

CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților

Curtea Constituțională a României urmează să se pronunțe pe 20 octombrie asupra legii inițiate de Guvernul Bolojan privind modificarea sistemului de pensii al magistraților. În aceeași zi este așteptată și o decizie legată de proiectul legislativ al Ministerului Finanțelor care prevede introducerea noilor taxe și măsuri fiscale.

Decizia de amânare pe modificările aduse pensiilor magistraților a fost justificată prin faptul că președinta CCR Simina Tănăsescu nu a depus încă concluziile, iar termenul de depunere a expirat luni.

Au fost respinse și sesizările pentru proiectul de lege privind reforma în sănătate, așa că legea a fost declarată constituțională și va merge la promulgare la președinte.

În urmă cu două săptămâni, CCR a dat undă verde unui singur proiect din cele cinci: modificarăile aduse la ASF, ANCOM și ANRE. Tot atunci, CCR a respins sesizările pe această lege inițiate de către opoziție.

