CCR, lovitură în cazul tăierii pensiilor magistraților. Ce s-a întâmplat cu măsurile Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat, din nou, miercuri, pronunțarea asupra restrângerii privilegiilor magistraților, stabilind un nou termen pentru data de 20 octombrie. Totodată, a fost amânată și decizia privind taxa impusă platformelor chinezești, precum Temu. În schimb, Curtea a respins sesizarea de neconstituționalitate privind ordonanța de urgență care reduce indemnizațiile mari din companiile de stat.

CCR, amânare în cazul reformei pensiilor

CCR a amânat pentru 20 octombrie decizia asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii de modificare/completare a normelor privind pensiile de serviciu.

Iată comunicatul Curții Constituționale:

„Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, în ansamblul său, precum și a dispozițiilor art. I pct.4, 8, 11, 17 și 24 și ale art.II pct.1 și 3 din lege – RESPINGERE

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în ansamblu său, precum și a dispozițiilor art.I pct. 5 și 6, art.III alin.(3), art.IV alin.(1) și art.V alin.(1) și (2) din lege – RESPINGERE

Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – AMÂNARE pentru 20 octombrie Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu – AMÂNARE pentru 20 octombrie

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România – AMÂNARE pentru 20 octombrie

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului Palatul Parlamentului – AMÂNARE pentru 20 octombrie

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor – AMÂNARE pentru 20 octombrie”.

Judecătorii amână decizia pe patru din cele cinci pachete de măsuri ale Guvernului Bolojan

Pe 24 septembrie, judecătorii CCR au amânat decizia pentru patru din cele cinci pachete de măsuri asumate de guvernul condus de Ilie Bolojan.

Singura decizie luată a fost legată de reforma instituțiilor ANRE, ASF și ANCOM – unde sesizarea de neconstituționalitate a fost respinsă.

Miercuri, Curtea urmează să reia dezbaterea pe celelalte pachete: reducerea indemnizațiilor mari din companiile de stat, reforma în sănătate (cu reguli mai stricte pentru șefii de secție), precum și măsurile fiscale legate de taxa TEMU și taxele pe proprietate.

Judecătorii vor dezbate și reforma pensiilor speciale – o reformă care vine cu creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, cu mențiunea că există o perioadă tranzitorie de 10 ani.

