Guvernul schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 vine cu restricții

Guvernul României se pregătește să modifice din temelii regulile privind pensionarea anticipată, în cadrul unui nou pachet de măsuri legislative. Pachetul 3, aflat în lucru, vine în continuarea reformelor începute anterior și are ca scop descurajarea ieșirii timpurii din activitate, în contextul presiunii tot mai mari asupra sistemului public de pensii.

Reforma anticipatelor: de la flexibilitate la restricție

În prezent, legea permite pensionarea anticipată cu până la cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard, cu condiția ca persoana să fi acumulat un stagiu de cotizare suplimentar de opt ani. Această opțiune, deși penalizată financiar prin diminuarea pensiei lunare, a fost folosită de mii de români care au dorit să iasă mai devreme din câmpul muncii.

Guvernul consideră însă că această flexibilitate nu mai este sustenabilă. Potrivit surselor oficiale, noile reglementări vor limita accesul la pensionarea anticipată, fie prin creșterea stagiului suplimentar necesar, fie prin reducerea perioadei de anticipare permisă. Scopul este clar: menținerea forței de muncă active cât mai mult timp și reducerea presiunii bugetare.

Impactul asupra angajaților din sistemul public

Modificările nu vizează doar pensionarea anticipată, ci și cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Premierul a anunțat că această măsură, retrasă anterior din Pachetul 2 din lipsă de consens politic, va fi reintrodusă în Pachetul 3.

Premierul a explicat raționamentul din spatele inițiativei: „Dacă tot ai plecat la pensie la 50 de ani, cred că poți să-ți găsești un loc de muncă fiind un om valoros în sectorul privat.”

Dacă va fi adoptată, angajații din instituțiile de stat vor fi obligați să aleagă între pensie și salariu, eliminând posibilitatea de a beneficia simultan de ambele venituri.

Această reglementare ar putea afecta mii de persoane care, după pensionare, continuă să lucreze în administrație, educație sau sănătate. Guvernul susține că măsura este necesară pentru echitate și eficiență bugetară, însă vocile critice avertizează asupra riscului de pierdere a personalului calificat.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că Executivul lucrează la o variantă legislativă care să respecte prevederile constituționale pentru a interzice cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice:

„Interdicția cumulului pensiei cu salariul e un element important pe care cred că trebuie să îl punem în practică. Suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune acest proiect în aplicare”, a declarat Bolojan, citat de Antena 3.

Foto – Hepta

