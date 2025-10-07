Ilie Bolojan a cerut PNL să nu voteze proiectele PSD care modifică deciziile Guvernului

Premierul Ilie Bolojan le-ar fi cerut parlamentarilor PNL să nu voteze proiectele depuse de PSD în Parlament care modifică decizii recente ale Guvernului, în cadrul unei ședințe care a avut loc în această dimineață, potrivit unor surse politice citate de Digi 24.

Ilie Bolojan a cerut PNL să nu voteze proiectele PSD

Ilie Bolojan le-ar fi cerut parlamentarilor PNL să nu voteze proiectele depuse de PSD în Parlament ce modifică deciziile luate recent de Guvernul României. Printre proiectele vizate se numără scutirea de la plata CASS pentru mai multe categorii de persoane sau modificarea regulilor din Educație, măsuri cuprinse în primul pachet fiscal și pe care PSD a promis să „le repare”.

Premierul s-a întâlnit în această dimineață cu grupul senatorilor PNL cărora le-a cerut să nu voteze proiectele prin care social-democrații promit să modifice mai multe măsuri fiscale adoptate de Guvern și care nu au fost privite cu ochi buni de populație.

Sunt vizate proiectele prin care PSD cere scutirea de la plata CASS pentru mame, veterani, deținuți politici, invalizi sau călugări și modificarea măsurilor din Educație. În acest sens, PSD a depus amendamente prin care cer reintroducerea burselor pentru elevi și pentru profesori revenirea la plata cu ora în cuantumul stabilit anterior.

Citește și: Ce salariu are un consilier prezidențial. Nicușor Dan a trimis acasă 6 consilieri și a numit alți 16. Cine sunt aceștia

Citește și: Școli închise miercuri în mai multe județe din cauza ploilor abundente. Decizia autorităților pentru București

Ilie Bolojan, nemulțumit de jocul PSD

Ilie Bolojan este nemulțumit de jocul pe c are social-democrații îl fac în această perioadă și spune că situația bugetară a României nu se va rezolva dacă Guvernul ia măsuri pe care Parlamentul le modifică ulterior.

Pe de altă parte, PNL se teme că va deveni „nepopular”! Dacă nu va vota pentru propunerile PSD. Astfel, unii senatori i-ar fi transmis premierului că propunerile colegilor din Coaliția de guvernare sunt „populiste”, iar partidul va avea de pierdut din punct de vedere electoral dacă vor vota împotriva lor.

Citește și: Cod roșu de ploi torențiale în șase județe, inclusiv Capitala. ANM a emis alerte meteo în serie

Citește și: Guvernul schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 vine cu restricții

Tot în această dimineață, parlamentari au dezbătut, în cadrul Comisiei pentru Sănătate de la Senat, cele două proiecte depuse de PSD care cer scutirea de la plata CASS pentru mame, veterani, deținuți politici și călugări. În cadrul acestei reuniuni senatorii PNL și USR s-au abținut de la vot. Însă, PSD a primit un raport favorabil, ajutați fiind de voturile AUR și UDMR. Votul final va fi acordat în Plenul Parlamentului.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News