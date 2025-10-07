Școli închise miercuri în mai multe județe din cauza ploilor abundente. Decizia autorităților pentru București

Începând din marți seară (7 octombrie), România se confruntă cu un episod extrem de vreme severă, generat de ciclonul Barbara, care aduce ploi torențiale și riscuri majore de inundații. Meteorologii au emis un Cod Roșu valabil până miercuri după-amiază, ce vizează Capitala și cinci județe din sud-estul țării. În acest context, autoritățile au decis suspendarea cursurilor în mai multe zone, iar Bucureștiul se află și el pe listă.

Școlile închise miercuri în județele afectate

Ministerul Educației a anunțat oficial că toate unitățile de învățământ din județele Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu vor fi închise miercuri, 8 octombrie 2025, din cauza avertizării meteorologice de Cod Roșu. Decizia a fost luată de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, care au considerat că deplasarea elevilor și desfășurarea cursurilor în condiții de siguranță nu pot fi garantate.

În județul Constanța, decizia a fost anunțată încă de luni, 6 octombrie, și vizează nu doar școlile, ci și grădinițele și creșele.

În Ialomița, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a transmis marți că „toate școlile vor fi închise miercuri, 8 octombrie, din cauza riscului crescut de inundații și a condițiilor meteo severe”. Măsura a fost luată preventiv, pentru a evita deplasările în zone vulnerabile.

La fel, în Călărași, autoritățile au decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ, subliniind că „siguranța elevilor este prioritară în contextul fenomenelor extreme anunțate de meteorologi”.

În Giurgiu, decizia a fost confirmată marți dimineață, iar Inspectoratul Școlar Județean a transmis către toate instituțiile de învățământ notificarea oficială privind închiderea pentru ziua de miercuri.

Meteorologii avertizează că în aceste județe se vor acumula cantități de apă de până la 140 l/mp, iar riscul de inundații este major. Autoritățile locale au activat planurile de intervenție și au cerut sprijinul serviciilor de urgență pentru monitorizarea zonelor critice.

Școli închise în Capitală din cauza ploilor abundente

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că miercuri, 8 octombrie 2025, toate unitățile de învățământ preșcolar și școlar din București vor fi închise din cauza condițiilor meteorologice extreme, generate de Codul Roșu de ploi torențiale și vânt puternic.

„Școlile municipiului București vor fi închise pe perioada codului roșu, începând de mâine”, a declarat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, într-o intervenție la Antena 3.

Marți dimineața, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că toate instituțiile responsabile sunt în alertă și pregătite să intervină în caz de inundații sau alte efecte ale vremii extreme.

„Se analizează varianta sistemului hibrid de învățare pentru zilele cu vreme severă. O decizie finală privind suspendarea cursurilor cu prezență fizică va fi comunicată în cel mai scurt timp”, a precizat prefectul, citat de Observatornews.ro.

Părinții din Capitală au primit deja mesaje din partea școlilor, care anunță trecerea la sistemul online pentru ziua de miercuri. „În timpul ședinței ni s-a comunicat faptul că, din cauza condițiilor meteo, cursurile se vor desfășura în sistem online în ziua de 8 octombrie”, se arată într-un mesaj transmis de o unitate de învățământ.

