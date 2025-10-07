Cod roșu de ploi torențiale în șase județe, inclusiv Capitala. ANM a emis alerte meteo în serie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 7 octombrie, o avertizare de cod roșu de ploi torențiale în șase județe, inclusiv în București. Avertizarea este valabilă în intervalul 7 octombrie orele 21:00 – 8 octombrie, orele 15:00.
Potrivit unor avertizări ANM, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.
De asemenea, în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23, va intra în vigoare un cod portocaliu de ploi teorențiale și abundente. Atunci, în Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.
În aceeași perioadă a fost emis și un cod galben pentru alte zone ale țării. Astfel, local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).
Bucureștiul, sub cod roșu de ploi torențiale și vânt puternic
Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, în intervalul 7 octombrie ora 10:00 – 8 octombrie ora 09:00, vremea va fi închisă și deosebit de rece. Vor fi ploi, mai importante cantitativ seara și noaptea, cu acumulări de 40…50 l/mp. Temporar, vântul va avea intensificări, mai ales noaptea, când vor fi rafale de 50…65 km/h. Temperatura maximă va fi de 12…14 grade, iar cea minimă de 9…10 grade.
De asemenea, de marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 15.00, Capitala se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod roșu care vizează ploi torențiale și abundente cantitativ, iar miercuri între orele 15.00 și 23.00, municipiul București se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod portocaliu care vizează ploi importante cantitativ. În acestă perioadă este așteptat vârful ciclonului ce lovește în acestă perioadă țara noastră.
Cod galben – 07 octombrie, ora 21:00 – 08 octombrie, ora 23:00: intensificări ale vântului
Cod roșu – 07 octombrie, ora 21:00 – 08 octombrie, ora 15:00: ploi torențiale și abundente cantitativ
Cod portocaliu – 08 octombrie, ora 15:00 – 08 octombrie, ora 23:00: ploi importante cantitativ
Joi, între orele 10.00 și 18.00, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai ridicată față de zilele precedente va fi de 18…19 grade, valori apropiate de mediile multianuale.
