Viacheslav Leontiev, fostul director al imperiului editorial Pravda, a murit la 87 de ani, după ce a căzut de la balconul apartamentului său din Moscova, de la o înălțime de aproximativ 21 de metri. Incidentul a avut loc într-o sâmbătă seara, iar autoritățile ruse investighează dacă este vorba despre un accident, o sinucidere sau o crimă.
Viacheslav Leontiev nu era un simplu „relic sovietic”. Timp de decenii, el a condus publicația Pravda („Adevărul”), organul oficial de presă al Partidului Comunist și unul dintre cele mai influente instrumente media ale URSS. Chiar și după prăbușirea Uniunii Sovietice, Leontiev a rămas la conducerea trustului, fiind considerat un om care cunoștea secretele financiare ale partidului, inclusiv presupusele miliarde ascunse, notează The Sun.
Jurnalistul exilat Andrey Malgin a descris moartea lui Leontiev drept o nouă „moarte ciudată”, scriind: „Căderile de la fereastră continuă… Leontiev a căzut de la fereastră. A fost găsit lângă locuința sa de pe strada Molodogvardeyskaya.”
Malgin, care l-a cunoscut personal, l-a caracterizat drept „un fel de milionar subteran” și a subliniat că Pravda era cea mai profitabilă afacere din imperiul economic al Comitetului Central al Partidului Comunist.