Viacheslav Leontiev, fostul director al imperiului editorial Pravda, a murit la 87 de ani, după ce a căzut de la balconul apartamentului său din Moscova, de la o înălțime de aproximativ 21 de metri. Incidentul a avut loc într-o sâmbătă seara, iar autoritățile ruse investighează dacă este vorba despre un accident, o sinucidere sau o crimă.

Un personaj-cheie din epoca sovietică

Viacheslav Leontiev nu era un simplu „relic sovietic”. Timp de decenii, el a condus publicația Pravda („Adevărul”), organul oficial de presă al Partidului Comunist și unul dintre cele mai influente instrumente media ale URSS. Chiar și după prăbușirea Uniunii Sovietice, Leontiev a rămas la conducerea trustului, fiind considerat un om care cunoștea secretele financiare ale partidului, inclusiv presupusele miliarde ascunse, notează The Sun.

Jurnalistul exilat Andrey Malgin a descris moartea lui Leontiev drept o nouă „moarte ciudată”, scriind: „Căderile de la fereastră continuă… Leontiev a căzut de la fereastră. A fost găsit lângă locuința sa de pe strada Molodogvardeyskaya.”



Malgin, care l-a cunoscut personal, l-a caracterizat drept „un fel de milionar subteran” și a subliniat că Pravda era cea mai profitabilă afacere din imperiul economic al Comitetului Central al Partidului Comunist.

Citeşte şi: Ike Turner Jr., fiul Tinei Turner, a murit la 67 de ani

Citeşte şi: Cine a fost mama Ioanei Popescu. Actrița Erika Octavia Negrescu a murit în 2023. „A fost o persoană dură și dificilă!”

Citeşte şi: Jane Goodall, celebra primatologă, arhitecta cercetării comportamentului cimpanzeilor, a murit la 91 de ani

Citeşte şi: Actorul Remo Girone, celebru pentru rolul lui Tano Cariddi din „Caracatița”, a murit la 76 de ani

Un tipar îngrijorător

Moartea lui Leontiev se înscrie într-o serie de decese suspecte în rândul elitei ruse, care s-au intensificat de la începutul războiului din Ucraina. Printre victime se numără:

Alexander Fedotov, fost șef al transporturilor din Sankt Petersburg, găsit mort în fața hotelului Skypoint Luxe din Moscova, în septembrie 2025. Nu s-a găsit niciun bilet de adio.

Roman Starovoit, ministrul transporturilor, declarat sinucis în iulie, la scurt timp după ce a fost demis de Vladimir Putin. Au existat acuzații că ar fi fost torturat înainte de moarte.

Ravil Maganov, magnat Lukoil, a căzut de la fereastra Spitalului Clinic Central din Moscova în septembrie 2022. Succesorul său, Vladimir Nekrasov, a murit de „insuficiență cardiacă acută” în 2023.

Vitaly Robertus, vicepreședinte Lukoil, găsit spânzurat în toaleta biroului său în martie 2024.

Pavel Antov, om politic și magnat al industriei mezelurilor, a căzut de la fereastra unui hotel din India în decembrie 2022.

Marina Yankina, oficială din Ministerul Apărării, responsabilă cu fondurile pentru război, a murit în februarie 2023 după ce a căzut de la o înălțime de 49 de metri în Sankt Petersburg.

Mikhail Rogachev, fost vicepreședinte al companiei petroliere Yukos, a căzut de la etajul zece al apartamentului său din Moscova în octombrie 2024.

Andrey Badalov, vicepreședinte Transneft, a murit în iulie 2025 după ce a căzut de la un bloc de lux de pe autostrada Rublevskoye.

Foto – captură Youtube

Urmărește-ne pe Google News