Cine a fost mama Ioanei Popescu. Actrița Erika Octavia Negrescu a murit în 2023. „A fost o persoană dură și dificilă!”

Moartea Ioanei Popescu a adus în atenția publicului nu doar suferința fizică și psihică prin care a trecut jurnalista, ci și povestea tulburătoare a mamei sale, actrița Erika Octavia Negrescu. O femeie cu o personalitate puternică, dar marcată de o boală degenerativă care a afectat profund relația cu fiica sa și, în cele din urmă, a contribuit la prăbușirea emoțională a Ioanei.

O mamă cu o personalitate puternică, dar greu încercată de boală

Erika Octavia Negrescu a fost o prezență discretă în spațiul public, dar cu o influență majoră în viața Ioanei Popescu. În anul 2023, actrița s-a stins din viață într-un centru de îngrijiri speciale, după ce fusese diagnosticată cu Alzheimer în formă avansată. Ioana a devenit tutorele legal al mamei sale și a vorbit deschis despre degradarea stării acesteia. „Ea are acum demență de Alzheimer în stadiu foarte grav. A fost diagnosticată de foarte mulți medici, până și la INML a ajuns și a primit același diagnostic”, declara jurnalista la Antena Stars.

Boala mamei a început să se manifeste în jurul anului 2020, când Ioana a observat că Erika nu mai știa să folosească telefonul sau telecomanda și uita frecvent unde își punea lucrurile. „Ea oricum a fost o persoană dură și dificilă și am zis că așa o fi la vârsta asta, la 70 de ani”, mărturisea Ioana, încercând să înțeleagă schimbările comportamentale ale mamei sale.

Depresia și singurătatea, după pierderea mamei

Moartea Erikai Octavia Negrescu a fost un punct de cotitură în viața Ioanei Popescu. Prietenii apropiați au povestit că jurnalista a intrat într-o depresie profundă, simțindu-se complet singură pe lume. A început să consume alcool și să-și neglijeze sănătatea, iar suferința acumulată în cei doi ani care au urmat pierderii mamei a contribuit decisiv la declinul său fizic și emoțional.

Ioana Popescu s-a stins din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București, la doar 45 de ani. De înmormântarea ei s-a ocupat Mara Bănică.

„Mi se pare că nimic nu e mai trist pe lumea asta decât să nu poți fi înmormântată, în situația asta, de către familie. Și Ioana are familie, care probabil va veni la acea moștenire destul de mare, dar nu au dorit să o înmormânteze, sub nicio formă.

Am considerat, așa, e o fată care a fost în breasla noastră, indiferent cum ar fi fost, că nu poate fi înmormântată ca un câine. Astăzi am scos-o de la morga spitalului, am adus-o la cimitirul Berceni 2, urmează în vreo 20 de minute această slujbă de stâlpi, creștinească, va veni părintele Cărămizaru și îi mulțumesc foarte mult” – a transmis Mara Bănică.

Cui va rămâne averea Ioanei Popescu

Ioana Popescu deținea o avere estimată la peste 300.000 de euro. După moartea mamei sale, actrița Erika Octavia Negrescu, Ioana a devenit coproprietară pe o vilă situată în zona Mihai Bravu din București, evaluată la aproximativ 1 milion de euro. Partea care îi revenea era estimată la 280.000 de euro. În plus, jurnalista mai deținea un apartament cu două camere în zona Brâncoveanu.

În lipsa unui soț, copii sau frați, singura rudă de sânge rămasă este o mătușă, care ar putea deveni moștenitoarea legală a averii. Cu toate acestea, mătușa nu s-a prezentat pentru a revendica trupul Ioanei, iar apropiații susțin că relația dintre cele două era tensionată. Jurnalista Mara Bănică a intervenit pentru organizarea înmormântării, afirmând că autoritățile locale ar putea fi nevoite să preia responsabilitatea.

