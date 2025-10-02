Jane Goodall, cercetătoare și specialistă în primatologie, antropologie și etologie, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, conform anunțului făcut de institutul pe care l-a fondat.

Goodall a murit din cauze naturale în California, în timpul unui turneu de conferințe în Statele Unite. Institutul a transmis că „descoperirile sale ca etolog au revoluționat știința, iar ea a fost o susținătoare neobosită a protejării și restaurării lumii naturale”.

Jane Goodall, o viață dedicată studiului primatelor

La doar 26 de ani, Jane Goodall a călătorit pentru prima dată în Tanzania, unde a început cercetările sale revoluționare asupra cimpanzeilor în habitatul lor natural. Studiile sale au demonstrat că primatele manifestă comportamente similare cu cele umane, precum dezvoltarea personalităților individuale și capacitatea de a crea și folosi unelte. Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ale sale a fost „cât de asemănători cu noi sunt cimpanzeii”, după cum declara în 2020 pentru ABC News.

„Gesturile lor, săruturile, îmbrățișările, ținutul de mână și bătăile pe spate… faptul că pot fi violenți și brutali, dar și iubitori și altruiști”, spunea ea.

Această descoperire este considerată una dintre cele mai mari realizări academice ale secolului XX. Dragostea ei pentru animale a început încă din copilărie, în Londra și Bournemouth, visând să ajungă în Africa și să trăiască printre animale sălbatice. La 10 ani, a citit „Doctor Dolittle” și „Tarzan”, cărți care i-au schimbat destinul.

Sosirea în Parcul Național Gombe din Tanzania a fost dificilă: teren accidentat, păduri dese și pericole din partea bivolilor și leoparzilor. Dar visul ei devenise realitate. „Era ceea ce am visat mereu”, spunea ea.

A obținut un doctorat în etologie la Universitatea Cambridge, iar teza sa a documentat primii cinci ani de cercetare în Gombe.

În 1977, a fondat Institutul Jane Goodall împreună cu Genevieve di San Faustino, cu sediul în Washington, D.C. și birouri în 25 de orașe din lume. Scopul: îmbunătățirea tratamentului și înțelegerii primatelor prin educație publică și reprezentare legală.

Cercetările sale au fost recunoscute științific și au inspirat generații de femei să urmeze cariere în STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică). Procentul femeilor în STEM a crescut de la 7% la 26% în ultimele șase decenii.

În 1991, a fondat Roots & Shoots, un program global pentru tineri dedicat cauzelor umanitare și de mediu.

A militat pentru cauze ecologie ani la rând

În aprilie 2002, a fost numită Mesager al Păcii de către ONU. A continuat să militeze pentru cauze ecologice până la vârste înaintate.

În 2019, a avertizat asupra crizei climatice: „Suntem în pericol. Avem o fereastră de timp. Sunt destul de sigură că o avem. Dar trebuie să acționăm.”

În 2022, a colaborat cu Apple pentru a încuraja reciclarea dispozitivelor, reducând amprenta de carbon și exploatarea inutilă a resurselor minerale.

În 2020, sublinia că „încă avem multe de învățat de la rudele noastre cele mai apropiate”. În timpul pandemiei COVID-19, a sugerat că oamenii au provocat indirect apariția virusului prin distrugerea habitatelor naturale și traficul de animale.

În 2022, Mattel a lansat o păpușă Barbie inspirată de Jane Goodall, cu ocazia aniversării a 62 de ani de la prima sa vizită în Gombe. Păpușa, realizată din plastic reciclat, poartă o cămașă kaki, pantaloni scurți, binoclu și un carnet de notițe.

De-a lungul vieții, Goodall a primit numeroase distincții: Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (1995), Dame Comandor (2003), Legiunea de Onoare a Franței, Premiul Kyoto al Japoniei și Medalia Prezidențială a Libertății în SUA.

A fost căsătorită cu baronul Hugo van Lawick, cu care a avut un fiu, Hugo Eric Louis van Lawick, și trei nepoți. Al doilea soț, Derek Bryceson, fost membru al parlamentului tanzanian, a murit de cancer în 1980.

Foto – Hepta

