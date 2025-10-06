  MENIU  
Cine plătește mai mult pentru căldură iarna aceasta. Orașele din România unde încălzirea costă cel mai mult

Raluca Vițu
.

Românii se pregătesc pentru o iarnă grea, nu doar din cauza temperaturilor scăzute, ci și a facturilor tot mai mari la încălzire. Eliminarea plafonării la energia electrică, scăderea subvențiilor și lipsa sprijinului guvernamental au dus la creșteri semnificative ale costurilor în mai multe orașe din țară. În timp ce unele municipalități reușesc să mențină prețurile sub control, altele se confruntă cu tarife record la gigacalorie.

Bucureștiul își menține tariful, dar cu eforturi mari

În Capitală, prețul gigacaloriei rămâne neschimbat față de iarna trecută, la 330 de lei. Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat la Digi24 că „nu se intenționează să se modifice prețul pentru gigacalorie, care este subvenționat în momentul de față”. El a subliniat că prioritatea administrației este continuarea investițiilor în reabilitarea sistemului de termoficare, pentru a reduce pierderile și, implicit, subvenția. „Cred că obligația noastră este să mergem mai departe cu aceste investiții și abia atunci când avem un sistem echilibrat și predictibil, să discutăm despre modificarea prețurilor pe care le plătesc bucureștenii”, a spus Bujduveanu.

Orașele unde căldura costă mai mult

În Mangalia, gigacaloria costă 400 de lei, iar în Oradea a ajuns la 435 de lei, cu posibilitatea de creștere în sezonul rece. Timișoara se confruntă cu unul dintre cele mai mari tarife din țară, de 466 de lei, după ce primăria a redus subvenția. Asta înseamnă că, pentru un apartament cu două camere, timișorenii vor plăti cu aproximativ 100 de lei mai mult față de anul trecut. În Constanța, prețul este de 350 de lei, iar în Buzău de 377 de lei. Brașovul se remarcă printr-un tarif mai scăzut, de 280 de lei fără TVA, însă și aici există riscul unor majorări din cauza creșterii TVA.

Bacău: subvenția se reduce, facturile cresc cu 25%

Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacău, a anunțat că subvenția pentru căldură va fi redusă treptat până în 2030, conform unui act normativ care obligă toate primăriile să elimine complet acest sprijin. „Anul acesta am accelerat și am scăzut-o și mai mult, deoarece nu mai sunt fonduri. Guvernul României de aproximativ doi ani de zile a închis mecanismul prin care sprijinea populația pentru sezonul de iarnă”, a declarat Viziteu pentru sursa amintită anterior. El a criticat distribuirea politică a fondurilor, menționând că orașe precum Cluj sau Oradea au primit bani, deși nu aveau nevoie, în timp ce localități cu probleme financiare, precum Bacău sau Craiova, nu au beneficiat de sprijin. „Efectiv, nu mai sunt bani”, a spus edilul, estimând o creștere de 25% a facturilor pentru locuitorii Bacăului.

Brașov: investiții în rețelele vechi, dar subvenția rămâne

La Brașov, primarul George Scripcaru a explicat că doar 5.000 de abonați mai sunt racordați la sistemul de termoficare. „Avem investiții pe care le derulăm acum, din punct de vedere al schimbării rețelelor de transport de agent termic, care sunt foarte vechi și care necesită investiții”, a spus Scripcaru. El a precizat că subvenția se menține, însă facturile ar putea crește ușor din cauza majorării TVA.

Foto – arhivă

