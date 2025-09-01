Începând cu 1 septembrie 2025, șoferii din România vor resimți direct o serie de majorări semnificative ale costurilor de circulație pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat oficial modificarea tarifelor rovinietei pentru autoturisme, în conformitate cu Legea 141/2025, precum și o creștere substanțială a amenzilor pentru lipsa acesteia.

Tarifele rovinietei cresc cu până la 82%

Cele mai afectate de noile reglementări sunt rovinietele pe termen scurt și mediu. Rovinieta de 10 zile, utilizată frecvent de șoferii care călătoresc ocazional, va costa 6 euro, față de 3,3 euro anterior, ceea ce reprezintă o creștere de 82%. Rovinieta de 30 de zile ajunge la 9,5 euro, în creștere cu 79%, iar cea de 60 de zile va costa 15 euro, cu 78% mai mult decât până acum.

Chiar și rovinieta anuală, preferată de majoritatea conducătorilor auto, va fi mai scumpă: de la 28 de euro la 50 de euro. Astfel, fiecare șofer va plăti cu 22 de euro în plus pe an pentru a circula legal pe rețeaua rutieră națională.

Singura excepție relativă este rovinieta de o zi, care se majorează cu 40%, ajungând la 3,5 euro, notează zf.ro.

Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei

Pe lângă tarifele majorate, CNAIR a anunțat și dublarea amenzilor pentru lipsa rovinietei. Valoarea minimă a sancțiunii va fi de 500 de lei, iar cea maximă poate ajunge la 1.000 de lei. Instituția avertizează că verificarea valabilității rovinietei este esențială pentru evitarea acestor penalizări.

„Pentru a evita posibile neplăceri, vă recomandăm să verificați valabilitatea rovinietei și să vă asigurați că respectați noile reglementări”, a transmis CNAIR într-un comunicat oficial, potrivit alba24.ro.

Impactul asupra bugetelor personale și ale companiilor

Noile tarife vor afecta nu doar șoferii individuali, ci și firmele care dețin flote auto. De exemplu, o companie cu 10 autoturisme va plăti anual cu 220 de euro mai mult pentru roviniete, ceea ce poate influența semnificativ costurile operaționale.

Într-un context economic deja tensionat, aceste scumpiri vin în paralel cu alte măsuri fiscale, precum creșterea accizelor la combustibili și ridicarea plafonului la polițele RCA. Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că „pe o mașină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70–80 lei, iar acum probabil va fi 150 lei. Sunt taxe care se încasează la nivel local, dar ele reflectă nevoia de finanțare a infrastructurii și serviciilor publice”.

O fereastră de oportunitate pentru șoferi

CNAIR precizează că rovinietele achitate înainte de 1 septembrie 2025 își păstrează valabilitatea pentru întreaga perioadă emisă. Astfel, șoferii care își achiziționează rovinieta înainte de această dată pot evita temporar noile tarife.

Investiții în infrastructură – justificarea guvernului

Majorarea tarifelor este justificată de autorități prin necesitatea finanțării extinderii rețelei de autostrăzi și drumuri expres. România se află într-un proces accelerat de dezvoltare a infrastructurii rutiere, iar fondurile colectate din roviniete sunt esențiale pentru susținerea acestor proiecte.

Rămâne de văzut în ce măsură aceste măsuri vor fi acceptate de populație, într-un climat economic în care fiecare leu contează. Cert este că, de la 1 septembrie, condusul pe drumurile publice din România va costa mai mult – și va cere mai multă atenție din partea șoferilor.

