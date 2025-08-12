Victor Ponta tocmai a lansat un avertisment dur despre situația economică și politică din România. Direct și fără ocolișuri, fostul premier a acuzat guvernul și partidele de indiferență față de cetățeni și de protejarea intereselor proprii, însă asta nu este tot, fiindcă ce a revoltat pe toată lume este declarația despre salarii și pensii: „Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%, fără ca cineva să vă spună direct”.

Direct din fire de fel și totodată destul de tăcut până acum, Victor Ponta revine în atenția tuturor cu noua lui postare, în care critică scena politică fără menajamente. Și asta nu este tot, fiindcă fostul premier a făcut o dezvăluire care ridică acum numeroase semne de întrebare.

Victor Ponta susține că au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8%, fără ca nimeni să anunțe

Mai concret, într-o postare pe rețelele sociale, Victor Ponta susține că „guvernul mărește taxele și impozitele, dar nu se atinge de banii partidelor și ai clientelei șefilor de partide”. Acesta critică partidele din coaliție și opoziție, însă cea mai importantă parte, care acum este în atenția românilor, face referire la micșorarea salariilor și a pensiilor.

„Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8% – fără ca cineva să vă spună direct! Guvernul mărește taxele și impozitele, dar nu se atinge de banii partidelor și ai clientelei șefilor de partide. USR moare de grija lui Ion Iliescu. PSD moare de dragul Ministerului Transporturilor și al funcției de președinte al Camerei Deputaților. PNL moare pentru că este condus de USR. UDMR este bine, ca întotdeauna. România, pe valurile furtunii – fără nimeni la cârmă!”, a spus Victor Ponta pe pagina lui de Facebook.

Victor Ponta: „Am pus și poză cu inflația în 2013-2015”

Victor Ponta nu s-a oprit doar la declarația de mai sus, ci a continuat să își susțină afirmațiile cu două poze. În timp ce una dintre ele este o captură de ecran de pe un site de știri, care anunță că ”rata inflației a crescut puternic în iulie, la 7,8%, prețurile la energie electrică au crescut cu 63 % după liberalizarea de la 1 iulie, scumpiri de 40% la fructe proaspete”, cealaltă poză este cu inflatia în 2013 – 2015.

„Am pus si poza cu inflatia in 2013 – 2015 ( multumesc BTI)! Era rau – noroc ca ati salvat Tara si atunci.”, a mai spus Victor Ponta.

Ce spunea Victor Ponta despre Ilie Bolojan

Înainte ca Nicușor Dan să-l aleagă pe Ilie Bolojan drept Premier, fostul lider PSD chiar și-a exprimat speranța că președintele va face o alegere inspirată în privința viitorului premier, în persoana lui Ilie Bolojan. Și-a argumentat alegerea și a spus despre el: „e un om serios, bun administrator”.

Reamintim și reacția furibundă pe care a avut-o la adresa PSD, în urmă cu mai mult timp.

„E o mascaradă (amenințarea PSD-ului cu intrarea în opoziție – n.red.). Sigur că vor intra, dar vor intra șefii. Nu va intra PSD la guvernare, alegătorii, aleșii… Intră șefii, cum a fost și până acum. Dl Grindeanu vrea să țină Ministerul Transporturilor. E vorba de CNAIR, CFR, Portul Constanța, Aeroportul Otopeni. De ce vrea să le țină nu mă întrebați. Dacă vorbim despre aceste mari obiective, Otopeni se sufocă și la propriu și la figurat, Portul Constanța e cel mai nedezvoltat port din Marea Neagră, CFR e în faliment, iar CNAIR a lucrat, dar nu mai au bani”, a declarat Victor Ponta, la B1TV, în urmă cu mai mult timp.

