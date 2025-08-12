Andrei Rotaru și Cristina Petre de la „Insula Iubirii”, sezonul 8, bătuți de bodyguarzi într-un club din București

Andrei Rotaru și Cristina Petre, foști concurenți la „Insula Iubirii”, sezonul 8, au fost bătuți, weekendul trecut, într-un club din București, relatează Cancan.ro. Unsprezece polițiști și jandarmi au intervenit în urma incidentului violent.

Andrei Rotaru și Cristina Petre de la „Insula Iubirii”, sezonul 8, au fost bătuți de bodyguarzi într-un club din București

Andrei Rotaru și Cristina Petre au trecut prin clipe de coșmar weekendul trecut, într-un club din București. Sursele Cancan.ro susțin că fostul concurent de la „Insula Iubirii”, sezonul 8, se afla pe ringul de dans când mai mulți bodyguarzi din locația respectivă s-au năpustit asupra sa, fără niciun motiv evident. Sub privirile tuturor celor prezenți, Andrei a fost bătut de angajații clubului. Bărbatul ar fi fost chiar strangulat preț de câteva momente de unul dintre atacatori.

Martoră la toată scena violentă, Cristina Petre ar fi intervenit pentru a-și salva soțul. În consecință, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, sezonul 8, ar fi fost la rândul ei agresată fizic. Unul dintre atacatori ar fi strangulat-o până când cineva a intervenit să o elibereze.

Andrei Rotaru și Cristina Petre au reușit să scape și au apelat numărul de urgență 112 în fața clubului. În urma solicitării, la fața localului au venit 11 polițiști și jandarmi. Ulterior, cei doi foști concurenți de la „Insula Iubirii” au mers la secție, unde au dat declarații, și la INML, unde și-au scos certificate care să ateste violențele la care au fost supuși chiar în mijlocului clubului din Capitală.

Cancan.ro ar urma să dezvăluie de la ce a pornit incidentul violent și cum se simt Andrei Rotaru și Cristina Petre în prezent.

Cum a început povestea de dragoste dintre Andrei Rotaru și Cristina Petre

Cristina Petre și Andrei Rotaru au fost unul dintre cuplurile de la „Insula Iubirii”, sezonul 8. Ambii au picat în ispită, el cu ispita Diandra Doris Moga și ea cu ispita Eric Berinde. După reality show, Cristina și Andrei au divorțat, însă ulterior au decis să mai dea o șansă relației lor, așa că s-au împăcat. În prezent, ambii se declară mulțumiți de alegerea făcută.

Cristina și Andrei s-au cunoscut tot prin intermediul unui reality show, respectiv „Mireasă pentru fiul meu”. Cei doi au spus „DA” în finala sezonului 3.

„Am intrat cu gândul să îmi demonstrez că iubirea adevărată există, deși nu mi-a fost dat să mă bucur de ea până în acel moment! Aici mi-am îndeplinit cel mai mare vis, m-am căsătorit!!!”, spunea Andrei Rotaru în trecut.

La asta visa și Cristina Petre. „Îmi doream să îmi găsesc jumătatea. Deși visul meu părea de neatins, l-am întâlnit pe el, alesul inimii mele, Andrei. Cine ar fi crezut? Nici măcar eu…”, spunea și ea în trecut.

