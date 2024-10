Cristina de la „Insula Iubirii”, primele declarații după ce a fost criticată dur pentru împăcarea cu Andrei Rotaru: „Am răspuns mereu”

Cristina Petre și Andrei Rotaru de la „Insula Iubirii” s-au împăcat. Acest lucru a generat un val uriaș de critici la adresa Cristinei, care a decis, în cele din urmă, să răspundă. Cristina l-a iertat pe Andrei după ce acesta i-a fost infidel în cadrul reality show-ului de la Antena 1.

Cristina de la „Insula Iubirii” le dă replica celor care au criticat-o pentru împăcarea cu Andrei Rotaru

Filmările din Thailanda ale sezonului 8 „Insula Iubirii” s-au încheiat cu Cristina Petre și Andrei Rotaru despărțiți. Ulterior, la testimonialele înregistrate în țară, cei doi erau din nou împreună. La momentul difuzării finalei reality show-ului, Cristina și Andrei erau din nou despărțiți, o veste care i-a bucurat pe majoritatea telespectatorilor.

Cei mai mulți dintre telespectatori au căzut de acord că Andrei nu merită iertare după comportamentul de la „Insula Iubirii”. Andrei i-a fost infidel soției lui cu ispita Diandra Doris Moga. Cu toate acestea, Cristina a găsit puterea de a-și ierta partenerul de viață. Fosta concurentă de la „Insula” le-a dat replica celor care au judecat-o aspru.

„Am răspuns mereu.”

„Nu ocolesc nimic (subiectul relației – n.red.), atât că am preferat ca viața mea amoroasă să rămână privată. Avem amintiri noi împreună, pe care le ținem pentru sufletele noastre, însă eu când am fost întrebată, am răspuns mereu despre situația mea”, a scris Cristina Petre pe Instagram.

După experiența de la „Insula Iubirii”, Cristina a dezvăluit că a început terapia. Cristina a făcut mărturisirea după ce a fost întrebată dacă există oameni în viața ei în fața cărora își poate afișa toate emoțiile.

„Da! Dumnezeu, pentru că el este prezent în viața mea (mereu), mami, A. și psihologul”, a mărturisit Cristina, la Instagram Story.

Cum s-au cunoscut Cristina și Andrei Rotaru

Cristina Petre și Andrei Rotaru s-au cunoscut tot prin intermediul unui reality show, respectiv „Mireasă pentru fiul meu”. Cei doi au spus „DA” în finala sezonului 3.

„Am intrat cu gândul să îmi demonstrez că iubirea adevărată există, deși nu mi-a fost dat să mă bucur de ea până în acel moment! Aici mi-am îndeplinit cel mai mare vis, m-am căsătorit!!!”, spunea Andrei în trecut.

La asta visa și Cristina.

„Îmi doream să îmi găsesc jumătatea. Deși visul meu părea de neatins, l-am întâlnit pe el, alesul inimii mele, Andrei. Cine ar fi crezut? Nici măcar eu…”, spunea și ea în trecut.

