Iustina Loghin de la „Insula Iubirii” a născut. Prima imagine cu bebelușul

Iustina Loghin de la „Insula Iubirii” a devenit mamă pentru prima dată. Tânăra a postat pe rețele de socializare o primă fotografie cu fetița pe care o are cu Cornel Luchian.

Iustina Loghin a devenit mamă pentru prima dată

Iustina de la Insula Iubirii a născut o fetiță perfect sănătoasă și e mai fericită ca niciodată. Tânăra a postat în mediul online, în secțiunea de Insta Stories, o fotografie în care apare pe patul de spital, cu bebelușa în brațe.



Iustina și partenerul ei, Cornel Luchian, au aflat că vor deveni părinți în timpul participării la Insula Iubirii. Cei doi au mers în emisiune pentru a-și testa relația și deși au trecut prin unele momente de cumpănă în relație, ș-au căsătorit pe 9 iunie 2024.

Iustina Loghin, probleme de sănătate înainte de a naște

În urmă cu puțin timp de a deveni mamă pentru prima dată, Iustina se plângea în mediul online că se confruntă cu unele probleme de sănătate și nu poate lua medicamente pentru a se reface rapid.

„Am răcit. Nu mai răcisem de doi ani și am răcit chiar acum, în momentul nepotrivit, când nu poți să iei medicamente. Beau doar cei și stau la pat. Super. Tot ce îmi doream, o răceală, chiar acum, pe ultima sută de metri, când mă pregătesc să nasc. Însă, eu sunt o persoană activă și nu-mi place să stau la pat. Am stat ieri jumătate de zi și mi-a ajuns. Aștept să vină Cornel de la fotbal și să mergem să cumpărăm ultimele lucruri pentru bebelină. (…) Plâng, că sunt supărată. Am răcit”, a spus Iustina de la Insula Iubirii, sezoul 8 pe InstaStory.

Nu este prima dată când Iustina a vorbit despre problemele de sănătate apărute în timpul sarcinii. Tot în mediul online, fosta concurentă de la Insula Iubirii spunea în urmă cu o săptămână că i s-au umflat degetele de la mâini atât de tare, încât a fost nevoită să își scoată inelul de logodnă și verigheta.

„Mămici, vreau să știu dacă și voi ați pățit asta pe timpul sarcinii. Seara trecută mi s-au umflat degetele de la mâini foarte tare, încât am fost nevoită să-mi dau jos de la mână inelul de logodnă și verigheta. Am făcut o mini rană la deget. Mi s-au umflat degetele foarte tare, nu am mai pățit asta până acum. Mă gândesc că poate este de la retenția de apă sau habar nu am. Mai am foarte puțin până nasc și nu am mai pățit asta până acum” – a explicat ea pe rețelele de socializare.



