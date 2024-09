Cornel Luchian de la „Insula Iubirii” a contactat-o pe ispita Loredana, după ce a aflat că va deveni tată din nou: „Nu am acceptat din respect pentru Iustina”

Drama de pe „Insula Iubirii” continuă și după finalul emisiunii! Cornel Luchian, unul dintre cei mai controversați concurenți, a surprins pe toată lumea când a încercat să reia legătura cu ispita Loredana, chiar după ce a aflat că va deveni tată pentru a doua oară. Deși părea că relația lui cu Iustina Loghin este pe drumul cel bun, gestul concurentului a ridicat multe semne de întrebare.

Încă de la început, Iustina Loghin și Cornel Luchian au fost un cuplu deosebit de controversat. Concurenta de la „Insula Iubirii” nu s-a ferit să împărtășească detalii intime din viața lor de cuplu, lucru care a captivat rapid atenția telespectatorilor. Publicul a fost martor la evoluția lor, la momentele tensionate, dar și la unele dintre cele mai delicate discuții despre viitorul lor. Una dintre cele mai mari provocări pentru ei a fost chiar perspectiva de a deveni părinți, o idee care părea să-l entuziasmeze pe Cornel, însă Iustina nu se simțea pregătită.

La scurt timp după debutul show-ului, tensiunile dintre cei doi au început să escaladeze. Iustina a început să suspecteze că ar putea fi însărcinată, ceea ce a complicat și mai mult lucrurile.

„Mi-a întârziat. Trebuie să calculez puțin… Îmi e frică să nu fiu și gravidă”, spunea ea, vizibil îngrijorată. În același timp, Cornel părea să se apropie tot mai mult de ispita Loredana, lucru care a stârnit frustrare în rândul iubitei sale.

Deși relația lor părea să fie pe muchie de cuțit, momentul culminant a avut loc chiar la finalul emisiunii. Iustina Loghin i-a dat lui Cornel vestea cea mare: urma să devină tată. Emoționat și fericit, concurentul de la „Insula Iubirii” și-a îmbrățișat partenera, iar cei doi au plecat din Thailanda ca un cuplu unit, cel puțin la prima vedere.

Imediat după întoarcerea în țară, Cornel a surprins pe toată lumea când a încercat să reia legătura cu Loredana, ispita cu care dezvoltase o apropiere pe insulă. Acest gest a ridicat multe semne de întrebare cu privire la adevăratele sale intenții, mai ales că el și Iustina păreau să fi depășit provocările din emisiune.

Ispita Loredana a fost cea care a făcut publică încercarea lui Cornel de a intra din nou în contact cu ea, mărturisind că a primit o cerere de prietenie pe Instagram de la acesta. În ciuda acestei apropieri virtuale, ispita a ales să refuze inițiativa lui Cornel, din respect pentru Iustina.

„Nu, nu am mai ținut legătura cu Cornel, mi-a trimis cerere de prietenie pe Instagram, dar nu am dat acceptat. Pentru că, am știut că deja îi provocasem niște sentimente Iustinei și din respect pentru ea am considerat că nu este ok să accept. Nu pentru că mi-ar fi trimis un mesaj, dar am vrut să evit orice asociere dintre mine și el. Cred că a fost suficient cât a fost pe insulă și acum este vorba doar despre ei. Eu nu mai trebuia să fiu în ecuația lor și de aia am refuzat să dau accept”, a spus Loredana Martin, la interviul de după emisiunea Insula Iubirii.

Ce a spus Cornel despre apropierea de Loredana, după terminarea filmărilor din Thailanda

În urma participării la „Insula Iubirii”, Cornel și Iustina au rămas în relații bune cu o parte din ispitele întâlnite pe insulă. Concurentul a dezvăluit că a adoptat o atitudine deschisă față de toți, urmărindu-i pe rețelele de socializare. El a păstrat legătura doar cu cei care i-au dat follow înapoi, sugerând că a lăsat lucrurile să decurgă firesc.

