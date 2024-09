Cum ar fi arătat bonfire-ul final, dacă Iustina şi Cornel de la „Insula Iubirii” nu ar fi aflat că vor deveni părinți: „Nu am ajuns la un numitor comun”

Relația dintre Cornel Luchian și Iustina a fost una intensă și plină de pasiune pe parcursul participării lor la „Insula Iubirii”. Cu toate acestea, faptul că cei doi au aflat că vor deveni părinți a schimbat dinamica dintre ei și schimbat total direcţia deznodământului dintre cei doi. În cadrul interviurilor „Insula Iubirii”, cei doi concurenţi de la emisiunea de pe Antena 1 au dezvăluit cum ar fi arătat bonfire-ul final dacă nu ar fi aflat că vor avea un copil? Ce decizie ar fi luat în absența acestei vești neașteptate?

Cum ar fi arătat bonfire-ul final dintre Cornel şi Iustina, dacă nu ar fi aflat că vor deveni părinţi

De la începutul participării la „Insula Iubirii”, Cornel și Iustina și-au expus relația în fața ispitirilor și a provocărilor, iar tensiunile nu au întârziat să apară. De-a lungul reality show-ului de pe Antena 1, cei doi concurenţi au trecut prin multiple stări, inclusiv printr-o despărţire cauzată de imaginile pe care Iustina le-a văzut cu Cornel şi cu ispita Loredana. După ce inelul de logodnă a fost trimis cu o dronă pe insula băieţilor, concurenta şi-a dat frâu simţirilor şi s-a distrat la maximum – distracţie ce l-a trimis pe Cornel direct la spital.

După seria de evenimente nefericite care a avut loc pe ambele insule, în momentul revederii la bonfire-ul final, Iustina şi Cornel au sărit unul în braţele celuilalt. Mai mult decât atât, pe parcursul materialului video pe care l-au vizionat împreună cu acţiunile lor de pe pe insulă, cei doi s-au ţinut de mână, în permanenţă, şi s-au încurajat reciproc. Punctul culminant a fost la finalul materialului, când Iustina a dezvăluit că este însărcinată şi că vor deveni părinţi.

În prezent, cei doi s-au căsătorit şi aşteaptă o fetiţă pe care o vor numi Ivana, însă nu puţini au fost cei care s-au întrebat, cum ar fi arătat, de fapt, bonfire-ul final, dacă nu ar fi aflat că vor deveni părinţi.

„Noi nu plecam de acolo separat. Noi ne spuneam mereu pe insulă: „Nu ştiu dacă mă mai împac cu Cornel”. El spunea la fel. Noi eram siguri că atunci când o să ne vedem o să spunem: „Hai să plecăm”. Noi suntem făcuţi unul pentru altul . Nu am făcut lucruri atât de grave, încât să nu putem trece peste. Noi suntem geloşi mult unul pe altul. Ne aprindem repede unul pe altul, dar ne trece repede. Nu putem sta certaţi 10 minute. Iubim cu pasiune şi am invăţat şi eu să mai las de la mine. De fiecare dată când ne certăm, el venea spre mine. Este Cornel bărbatul vieţii mele. Mie îmi place că este un bărbat foarte sensibil. Mă emoţionează lucrurile astea la el. Este iubirea vieţii mele”, a declarat Iustina Loghin, actuală Luchian, în cadrul interviurilor „Insula Iubirii” de pe AntenaPlay.

Cât despre relaţia dintre Cornel şi ispita Loredana, concurentul de la „Insula Iubirii” a mărturisit că s-a apropiat de blondină, datorită maturităţii şi experienţei sale – fiind calităţi pe care şi le-a dorit dintotdeauna să i le implementeze şi actualei sale soţii.

„Vorbeam mult cu Loredana şi având vârsta şi meseria pe care le are, vedeam în ea anumite lucruri pe care mi le doream să le văd şi la Iustina. Iustina de când sunt cu ea, s-a maturizat foarte mult şi îmi place că i-am tot explicat, de a fi o doamnă, şi m-a înţeles şi acum face asta. Ştiam că la Iustina era doar o chestiune de timp să devină persoana pe care mi-o doream lângă mine. Şi cel mai important lucru este că a ascultat. Vorbim deschis unul cu altul. Într-un cuplu să discuţi şi să vorbeşti mereu lucrurile în faţă, dialogul este cheia succesului într-o relaţie”, a spus Cornel Luchian, în cadrul interviului pentru Insula Iubirii.

Cum au reacţionat Iustina şi Cornel când au văzut filmările acasă de la „Insula Iubirii”

Vizionarea primului episod de la „Insula Iubirii” a fost o experiență dificilă pentru Iustina și Cornel. Iustina de la „Insula Iubirii” a mărturisit că, deși uitase multe dintre lucrurile spuse pe insulă, a fost surprinsă de ceea ce a văzut și inițial nu și-a dorit să se uite.

Mai mult decât atât, aceasta a explicat că cel mai greu a fost să se vadă pe sine în imagini, simțind că a vorbit prea mult. Cu toate acestea, Cornel a fost mereu alături de ea și nu a certat-o niciodată pentru comportamentul ei din emisiune.

„Noi când am venit acasă, am discutat foarte mult pe ceea ce am făcut acolo. Ne-am spus toate lucrurile. Noi deja vorbisem tot”, a spus Cornel.

„Pe mine nu m-au deranjat imaginile cu Cornel. M-a deranjat ce vedeam cu mine. El chiar a fost lângă mine, în acele momente grele. Nu m-a certat nicio secundă. Nu m-a obligat nicio secundă”, a spus Iustina.

Ce relație au păstrat Iustina şi Cornel cu ispitele de la „Insula Iubirii”

În urma participării la „Insula Iubirii”, Cornel și Iustina au rămas în relații bune cu o parte din ispitele întâlnite pe insulă. Iustina a dezvăluit că l-au invitat pe Beni, una dintre ispite, la nunta lor, deoarece el și-a exprimat dorința de a participa.

Pe de altă parte, Cornel Luchian a adoptat o atitudine deschisă față de toți, urmărindu-i pe rețelele de socializare. El a păstrat legătura doar cu cei care i-au dat follow înapoi, sugerând că a lăsat lucrurile să decurgă firesc.

Cornel Luchian, în conflict cu Andrei Rotaru de la „Insula Iubirii”

Cornel Luchian a recunoscut că a avut o relație tensionată cu Andrei Rotaru, unul dintre concurenții de la „Insula Iubirii”. Motivul ar fi fost că nu a reușit să se conecteze la „universul lui Andrei” și că, deși nu are nimic personal împotriva lui, nu este de acord cu felul lui de a fi.

„Problema cea mai mare a fost că nu am reuşit să mă conectez la universul lui. Nu sunt de acord cu unele lucruri pe care le face şi le zice. Asta nu înseamnă ca am ceva cu el. Sunt omul care ţi le zice în faţă, mai ales dacă greşeşti foarte mult. Nu sunt de acord cu felul lui de a fi. Nici nu îmi doresc să o înţeleg”, a spus Cornel Luchian despre Andrei Rotaru.

Iustina Loghin, adevărul despre relația cu concurenta Maria Covasa

Iustina Loghin a avut o relație dificilă cu Maria Covasa, despre dovadă aceasta nefiind invitată la petrecerea burlăciţelor. În cadrul interviurilor „Insula Iubirii”, Iustina a mărturisit că deşi a încercat să o avertizeze în legătură cu adevăratele intenţii ale lui Alin Simion, aceasta nu a vrut să o asculte şi a acţionat în consecinţă.

„Pe insulă am încercat să o învăţ pe Maria să nu aibă încredere în Alin. Alin era doar o ispită şi atât. Am empatizat cu Marcel, că e un băiat bun. Maria încerca să mă atace pe mine pe la spate, de aia m-am şi certat cu ea. Când am ajuns acasă, am mai discutat, dar nu am ajuns la un numitor comun. Mi-am dat seama că Alin juca un rol. Cum vorbea de ceilalţi băieţi”, a mai dezvăluit Iustina.

