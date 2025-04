Adriana Trandafir va deveni bunică. Actrița, nerăbdătoare să-și țină în brațe nepotul. „În mai!”

Adriana Trandafir (68 de ani) se află în pragul unei noi etape emoționante din viața sa, pregătindu-se să își asume rolul de bunică. Nora actriței urmează să aducă pe lume primul său copil, iar viitorii părinți sunt plini de entuziasm și așteptare pentru momentul în care își vor întâlni bebelușul. La fel de încântată este și Adriana, care deja începe să își contureze cu seriozitate și dedicare noua sa misiune în familie.

Adriana Trandafir va deveni bunică peste câteva săptămâni

Adriana Trandafir este mama a doi copii, Ștefan și Maria Speranța. Fiul ei are 33 de ani, este de profesie avocat și s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Valentina, anul trecut, iar acum se pregătește să devină tată pentru prima dată.

Adriana Trandafir a dezvăluit recent că soția lui Ștefan va aduce pe lume un băiețel în luna mai.

„În mai voi fi bunică (…) Am fost supărată pentru că s-a scos din context (n.r. că nu a fost la nunta fiului ei), am fost prezentă la nunta fiului meu”, a declarat Adriana Trandafir, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Adriana Trandafir a vorbit cu admirație despre nora sa, Valentina, descriind-o ca pe o persoană „absolut deosebită”. Actrița a împărtășit un sfat sincer și emoționant fiului său, Ștefan, subliniind cât de norocos este să aibă alături o soție atât de bună. Într-un moment de sinceritate, Adriana i-a spus acestuia: „Atenție, păstreaz-o, pentru că s-ar putea să o pierzi și fete așa bune nu mai găsești.” Declarația evidențiază legătura apropiată dintre actriță și nora sa, precum și prețuirea pe care Adriana o are pentru această relație specială din viața fiului său.

Adriana Trandafir: „Am fost mamă lipsă. Eu am făcut copiii foarte târziu!”

În urmă cu doi ani, Adriana Trandafir făcea declarații emoționante despre rolul său de mamă, vorbind deschis despre provocările și regretele care i-au marcat această experiență. Actrița a mărturisit că și-a întemeiat familia destul de târziu, la 35 și 45 de ani, iar cariera sa intensă a împiedicat-o să fie prezentă alături de copii „zi de zi și ceas de ceas”. Cu toate acestea, ea recunoaște că a avut norocul de a fi sprijinită de două soacre implicate și de doi tați înțelegători, care au contribuit la creșterea celor mici.

Reflectând asupra trecutului, Adriana Trandafir privește cu speranță către viitor, declarând că își dorește enorm să fie „cea mai excepțională bunică” și să devină bunica ideală, compensând astfel momentele în care cariera a ținut-o departe de copii. Aceasta a adăugat că turneele și responsabilitățile profesionale i-au provocat multă suferință, dorindu-și acum să „își spele păcatele” prin dedicarea față de viitorii nepoți.

„Am fost mamă lipsă. Eu am făcut copiii foarte târziu, la 35 și 45 de ani. Am fost o mamă care, din nefericire, nu a putut să fie alături de copii zi de zi și ceas de ceas. A trebuit să-mi împart viața între carieră și copii. Am avut norocul să am două soacre care s-au ocupat, și de doi tati înțelegători. Eu o să fiu cea mai excepțională bunică însă. Am să fiu bunica ideală, îmi doresc enorm lucrul acesta, așa de mult mi-aș dori să-mi spăl păcatele. A fost o suferință pentru mine că eram în turneu și nu cu copii mei”, a spus Adriana Trandafir în 2023.

Actrița povestește că a ales mereu să le ofere copiilor săi libertatea de a-și urma propriile dorințe și aspirații, fără a-i constrânge să urmeze un anumit drum. Ștefan, fiul său, a devenit avocat, în timp ce Maria-Speranța, fiica actriței, a absolvit studiile în Afaceri Internaționale la Haga.

„Acum am rămas singuri și trăim ca la 15 ani. Am o curticică de care mă ocup, mătur în fața porții. Nu sunt în stare să fac nimic pentru mine, dar dacă trebuie să mă stârnesc pentru altcineva imediat fac”, a mai povestit actrița.

