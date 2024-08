Cornel de la Insula Iubirii, luat de salvare, după ce a văzut imaginile compromiţătoare cu Iustina. A fost la un pas de infarct: „Pur şi simplu sunt bucăţi!”

Ediția din 13 august 2024 a emisiunii „Insula Iubirii” a fost una dintre cele mai intense și dramatice de până acum. Cornel Luchian, cunoscutul concurent, a trăit momente de maximă tensiune, după ce a vizionat imagini compromițătoare cu logodnica sa, Iustina Loghin. Acestea l-au afectat atât de puternic, încât a avut nevoie de intervenția de urgență a medicilor, fiind la un pas de un infarct.

Cornel Luchian, distrus după ce a văzut imagini compromităţoare cu logodnica lui, Iustina

În fața focului de la bonfire, Cornel de la „Insula Iubirii” părea inițial calm, dar pe măsură ce imaginile au început să ruleze, expresia sa facială s-a schimbat complet. Ceea ce a văzut i-a răvășit toate sentimentele, fiecare cadru fiind o lovitură directă la inima lui.

Scenele în care Iustina, sub influența alcoolului, dansa provocator și se apropia periculos de ispitelor masculine au fost devastatoare pentru Cornel.

„Pur și simplu sunt bucăți. (…) Și eu m-am distrat și eu am dansat, dar nu îl halul ăsta. Nu cred că a fost în viața mea un moment mai rușinos și mai greu decât ăsta. Nu am trăit așa ceva niciodată. Mi-e așa un pic de imaginea ei, că și-a distrus-o. Mi-era rușine mie pentru ea, că e femeie și în ipostazele mele nu vreau să văd pe nimeni. Pur și simplu sunt bucăți! M-a lovit prea rău. Totul (nr. l-a deranjat), tot ce a făcut până acum. Pentru mine a fost prea mult. Am văzut chestii care nu se pot reproduce în cuvinte. Nu am crezut că Iustina va face vreodată așa ceva. Pariam orice, dar s-a întâmplat. Era ceva de nedescris. Am luat anumite decizii și în fiecare zi mă duc în cameră, mă rog și plâng. Așa mă descarc pentru că altfel nu pot. Sunt prea multe, tot ce putea distruge, a distrus”, a mai spus Cornel cu lacrimi în ochi, în timpul bonfire-ului.

Pe lângă imaginile compromiţătoare pe care le-a văzut cu partenera sa de viaţă, Cornel a fost martorul şi unor scene în care Iustina le povestea băieţilor ispite de pe insula fetelor că a suportat multe umilinţe atât din partea fostei soţii a lui Cornel, cât şi din partea copiilor acestuia.

În apărarea lui, Cornel Luchian a mărturisit că mereu i-a oferit posibilitatea să comunice cu el, ca să se descarce şi să spună lucrurile care o deranjează, cei doi având o relaţie foarte deschisă.

”Eu nu înțeleg de ce nu a spus niciodată că a deranjat-o ceva. (…) Am încercat să fac din ea o femeie, i-am oferit tot ce și-ar fi putut dori, i-am oferit complexele vieții ei, i le-am făcut cadou, am ajutat-o să fie o doamnă, i-am dat importanță, am băgat-o în societate, i-am oferit tot ce își putea dori de la viață și cred că acum a ajuns în punctul ăla în care a ajuns cineva și nu mai poate de bine. Și încearcă să mă intimideze pe mine pe ceva ce nu pot să înțeleg. Și când vorbește, toate lucrurile le vorbește de sus. A uitat că eu am luat-o de jos și am dus-o sus”, a mai spus Cornel la bonfire.

Cornel Luchian, la un pas de infarct din cauza comportamentului Iustinei, aflată în stare de ebrietate

Tensiunea a atins un punct critic când Cornel s-a întors în vilă. Încă sub șocul imaginilor, a început să se simtă rău, acuzând dureri puternice în piept. Cuvintele sale, rostite cu greu către un membru al echipei de producție, au fost suficient de alarmante pentru ca medicii să fie chemați de urgență.

„Mă simt foarte rău, mă doare în piept”, a spus Cornel, vizibil afectat.

Echipa de producție a acționat prompt, iar medicii au intervenit pentru a-i monitoriza starea. Din fericire, Cornel a fost stabilizat și, deși nu a suferit un infarct în adevăratul sens al cuvântului, situația a fost extrem de tensionată.

Incidentul a fost unul dintre cele mai dramatice din istoria emisiunii, iar Cornel a devenit un subiect de discuție atât pentru colegii săi de pe insulă, cât și pentru telespectatori.

Iustina s-a dezlănţuit în faţa ispitelor, după ce a renunţat la logodna cu Cornel

În cel de-al 11-lea episod al emisiunii, Iustina Loghin a luat o decizie simbolică ce a marcat definitiv sfârșitul relației cu Cornel. După o noapte de petrecere și consum de alcool, ea a decis să-i returneze inelul de logodnă fostului său iubit.

Însă, în stilul caracteristic al emisiunii de pe Antena 1, acest gest nu a fost unul obișnuit. Iustina a ales să-i trimită inelul înapoi lui Cornel cu ajutorul unei drone, un gest care a fost atât dramatic, cât și neașteptat. Acest moment a fost perceput ca o ruptură definitivă și o eliberare pentru Iustina, dar pentru Cornel, a fost o lovitură într-o serie de evenimente devastatoare.

Eliberată de povara relației și sub influența alcoolului, Iustina s-a aruncat într-o petrecere frenetică, devenind centrul atenției. Dansurile ei provocatoare și comentariile acide la adresa fostului logodnic au fost punctele culminante ale comportamentului său.

„Corny Horny, uită-te bine! Cornele, uite ce ai pierdut! În viața ta așa prințesă nu mai găsești, băiatul meu”, a spus Iustina în timp ce dansa lasciv, într-un gest sfidător care a fost greu de privit de către Cornel.

Coexistența între distracție și dispreț a fost evidentă pentru toți cei prezenți. Ispitele masculine de pe insulă au remarcat și ele atitudinea lui Iustina.

„Iustina e singura care se dezlănţuie aici. Ne mai şi arată câte un silicon, o maimuţă, o pisicuţă”, a spus ispita Beni, subliniind cât de departe a ajuns aceasta în comportamentul ei.

Cornel Luchian, declarat mort în Italia, după ce a suferit un grav accident auto

Pentru Cornel, însă, acest episod a fost mult mai mult decât o simplă despărțire. Cu un trecut marcat de un accident grav care l-a lăsat paralizat și cu multiple intervenții chirurgicale de reconstrucție facială, Cornel a fost mereu un om care a purtat cicatrici adânci, atât fizice cât și emoționale.

„A suferit în viața asta. Cornel a avut un accident mortal la 25 de ani. A fost paralizat, nu putea să meargă”, a povestit Iustina, dezvăluind suferințele prin care a trecut acesta.

Deși Cornel a supraviețuit miraculos acelui accident, evenimentele de pe Insula Iubirii par să fi deschis răni pe care nici măcar timpul nu le-a putut vindeca complet. Relația cu Iustina, pe care el o considera un refugiu și o speranță de normalitate, s-a dovedit a fi un alt capitol dureros din viața sa.

Sursa foto: A1, Captură Video, Facebook şi Instagram

