Iustina de la Insula Iubirii, în ipostaze provocatoare în faţa ispitelor masculine. Imagini explicite cu concurenta: „Ne mai arată un silicon, o maimuţă”

În cel de-al 11-lea episod al emisiunii „Insula Iubirii”, difuzat pe 6 august 2024, Iustina Loghin a fost protagonistă unui moment dramatic și neașteptat care a zguduit atât insula fetelor, cât și pe cea a băieților. După ce a decis să încheie logodna cu Cornel Luchian, concurenta i-a trimis inelul de logodnă înapoi acestuia, folosindu-se de o dronă. Acest gest simbolic a marcat nu doar sfârșitul relației lor, ci și începutul unei serii de evenimente tumultuoase. După ce a consumat băuturi alcoolice, Iustina s-a dezlănţuit în faţa ispitelor masculine, punându-se pe sine într-o situaţie delicată.

Iustina i-a trimis inelul de logodnă lui Cornel cu ajutorul unei drone

După ce a văzut apropieri între Cornel şi ispita Loredana, în mare, Iustina a decis să încheie relaţia cu cel cu care era logodită. Astfel că aceasta a luat decizia de a trimite inelul de logodnă cu ajutorul unei drone, fiind un moment încărcat de emoții pe insula bărbaților. Cornel, deși a încercat să-și păstreze calmul, a fost vizibil afectat.

„Nu mai era el, se înnegrise, era un norișor negru, tuna, fulgera”, a observat ispita Lala.

„Era fiert. Terminat. O veste destul de urâtă, dar nu se face așa. Iustina este o persoană slabă, care nu are încredere în ea”, a spus şi concurentul Andrei.

Citeşte şi: Obiectul pe care Andrei de la Insula Iubirii l-a scăpat din buzunar şi care arată în ce stadiu al relaţiei se află cu Diandra. Ceartă aprinsă între cei doi

În timpul testimonialului, concurentul de la „Insula Iubirii” a mărturisit că se aștepta la acest deznodământ: „Am primit ce era al meu înapoi. Mă așteptam. Știam că se va întâmpla asta”.

Iustina Loghin, în ipostaze provocatoare în faţa ispitelor masculine de la Insula Iubirii

Eliberată de povara relației, Iustina Loghin s-a aruncat într-o petrecere frenetică pe insula fetelor. Dansurile provocatoare și consumul excesiv de alcool au devenit punctele centrale ale comportamentului ei.

„Iustina e singura care se dezlănţuie aici. Ne mai şi arată câte un silicon, o maimuţă, o pisicuţă”, a remarcat ispita Beni.

Citeşte şi: Reacția lui Cornel Luchian de la „Insula Iubirii”, după ce s-a spus că și-ar fi bătut soția. „Are niște apucături!”

Citeşte şi: Fosta soție a lui Cornel Luchian de la „Insula Iubirii”, dezvăluiri halucinante din timpul căsniciei. „Ei erau amanți și a mai avut altele!”

În mijlocul distracției, Iustina a profitat de momentele în fața camerelor de filmat pentru a-i trimite mesaje acide fostului logodnic.

„Corny Horny, uită-te bine! Cornele, uite ce ai pierdut! În viața ta așa prințesă nu mai găsești, băiatul meu. Cornele, doar la televiozor mai vezi asta. Rămai iubirea vieții mele, dar nu o să mai fim împreună niciodată”, a spus ea în timp ce dansa lasciv.

Comportamentul Iustinei nu a trecut neobservat de colegii ei de insulă.

„În momentele în care se distrează, ea cam uită de tot. Uită de tot și se descarcă și nu prea mai ține cont de foarte multe lucruri”, a spus şi ispita Teo.

De asemenea, Iustina a ținut să sublinieze că toate acțiunile ei au fost făcute în fața camerelor, acuzându-l pe Cornel de duplicitate: „Cornel sigur îmi va reproșa tot ceea ce am făcut: că am băut, că m-am distrat, că am stat cu băieții. Dar eu îl las să îmi reproșeze tot, nu e nimic, eu îmi asum. (…) Eu chiar am făcut totul în fața camerelor, el a vrut să se ascundă”.

Cum a început povestea de dragoste dintre Iustina Loghin şi Cornel Luchian

Iustina Loghin și Cornel Luchian au avut o poveste de dragoste complicată. Cei doi s-au cunoscut într-un moment în care Cornel era încă căsătorit. După ce a divorțat, concurentul de la „Insula Iubirii” a rămas în contact cu fosta soție, datorită celor patru copii pe care îi au împreună.

Iustina, în vârstă de 26 de ani, este mai tânără cu 12 ani decât Cornel, în vârstă de 38 de ani şi a fost încântată încă de la început de viața pe care acesta i-a oferit-o. Concurentul de la „Insula Iubirii” este antreprenor în construcții şi a răsfățat-o pe Iustina cu diverse atenții și cadouri.

Participarea la „Insula Iubirii” a scos la iveală tensiunile și vulnerabilitățile din relația dintre Iustina și Cornel. Gestul simbolic al trimiterii inelului de logodnă prin dronă și comportamentul dezlănțuit al Iustinei pe insula fetelor au evidențiat nu doar ruptura dintre cei doi, ci și dorința ei de a-și reafirma independența și de a-și elibera frustrările acumulate.

În ciuda despărțirii lor în cadrul emisiunii de la Antena 1, în viaţa reală Cornel Luchian şi Iustina Loghin s-au căsătorit, iar în prezent Iustina este însărcinată.

Sursa foto: Facebook, A1.ro, Captură Video

Urmărește-ne pe Google News