Sezonul 8 Insula Iubirii a debutat cu multe situații complet neașteptate. Iustina Loghin și Cornel Luchian se numără printre cele mai controversate cupluri din show, iar acum ies la iveală noi detalii despre cei doi.

Cornel și-a părăsit familia pentru Iustina

Iustina și Cornel sunt împreună de aproape doi ani și au decis să participe la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Iustina l-a cunoscut pe Cornel când era deja căsătorit. După divorț, acesta a păstrat legătura cu fosta soție cu care are patru copii. Deși în cadrul emisiunii de la Antena 1, Cornel a declarat că mariajul lui s-a încheiat amiabil, dar fosta lui soție spune altceva.

„Am avut o relație de nouă ani. Am fost căsătorit, am copii din acea relație. Acum aproape un an am divorțat, deși relația se stricase de mai mulți ani (…) Iustina a fost unica femeie care a putut să înțeleagă asta și a dat dovadă de maturitate (…) Am o relație foarte bună cu fosta soție, țin zilnic legătura cu ea”, a povestit Cornel, potrivit cancan.ro.

Fosta soție a lui Cornel a reacționat când a auzit varianta lui de poveste legată de divorț și a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la ce s-a întâmplat între ei.

„Adevărul este că am avut 12 ani de căsătorie… Am sfârșit prin divorț la cererea Iustinei. Era căsătorit cu mine când i-a dat inelul. A fost soț în adevăratul sens până pe 4 februarie 2023.

Eu i-am dat un tort cu cifra 12 pe 6 martie, ziua noastră de nuntă, și el foaia de divorț. Am rămas să cresc singură patru copii, unul cu dizabilități, și cu munca. În timp ce din banii firmei au dispărut aproape 200.000 de euro pe concedii și operații. Acum am proprire și plătesc lună de lună. Am pierdut tot ce aveam” – a mărturisit fosta soția a lui Cornel, în mediul online, potrivit Viperelor Vesele.

Fosta soție a lui Cornel, declarații neașteptate din timpul căsniciei

Femeia a mai spus că declarațiile lui Cornel cum că ar ține legătura cu ea nu sunt adevărate și că spusele lui din emisiune sunt minciuni.

„Ei erau amanți de mult și a mai avut și altele pentru că nu mai sunt frumoasă. Ceea ce ați făcut în emisiune mințind e o rușine la adresa mea și a copiilor! Noi suntem oameni de rând. Cornel a avut un accident acum 14 ani. Nu mișca nimic.

Eu l-am îngrijit și spălat, inclusiv la fund… și a plecat. Deci clar nu mă aud cu el, cum a spus, zi de zi la telefon. De două luni m-am recăsătorit cu un bărbat care îmi oferă respectul lui și iubirea. Nu m-aș uita niciodată în urmă, dar adevărul e acesta, nu minciuna voastră de pe TV” – a adăugat fosta soție a lui Cornel.

