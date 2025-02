Daiana Prodan, de nerecunoscut după operația de rinoplastie. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, primele imagini cu noua înfățișare

Daiana Prodan, fostă concurentă la „Insula Iubirii” sezonul 8, și-a făcut recent o operație de rinoplastie. După două săptămâni de la intervenția chirurgicală, tânăra a renunțat la bandajele post-operatorii și le-a arătat urmăritorilor ei din mediul online noua ei înfățișare.

Daiana Prodan, de nerecunoscut după operația de rinoplastie

Daiana Prodan și-a făcut în urmă cu două săptămâni o operație de rinoplastie, fosta concurentă a emisiunii „Insula Iubirii” sezonul 8 fiind nemulțumită de aspectul nasului său. După operație au apărut umflăturile și disconfortul, însă acum ea a renunțat la bandaje și a putut să le arate urmăritorilor săi din mediul online primele imagini cu noul ei nas.

Deși nasul Daianei este încă ușor inflamat, rezultatele intervenției chirurgicale sunt evidente. Totuși, rezultatul final va fi vizibil de abia peste câteva luni.

Tânăra a decis să își dea bandajele jos în timp ce se filma, arătându-le și fanilor ei noua sa înfățișare. Aceasta a avut o reacție pozitivă, deși nu se aștepta să mai fie inflamată.

Daiana, despre operația de rinoplastie

Daiana Prodan a recunoscut că i-a fost teamă să își dea jos bandajele și a amânat acest moment, însă a fost nevoită să renunțe la ele pentru ca recuperarea să fie una mai ușoară și mai rapidă.

„A venit momentul să dau bandajele jos. Mi-a fost frică și am tot amânat, dar nu mai am încotro, nu pot să le țin foarte mult. Hai să vedem cum îmi arată nasul. M-e frică. E mic. Mic și frumos. Să se dezumfle. Doamne, încă e umflat. După bandajele care erau destul de groase, am crezut că e mai mare, dar nu e. Încă mi-a rămas urma de la bandaj că trebuia să le dau jos de 11 zile”, a spus ea pe Instagram.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a început să plângă, emoționată de această schimbare pe care și-a dorit-o din tot sufletul. Aceasta a precizat că se bucură că a făcut acest pas.

„Nu pot să mă opresc din plâns… când îți dorești ceva foarte mult și ți se întâmplă, te emoționezi oricum ar fi și oricum îl vezi. Este foarte drăguț și mă bucur că am făcut asta. Doamne. Tot timpul când vă e frică să faceți un lucru, poate fi ceva bun. Mie mi-a fost frică să mă văd prima dată și mi-a plăcut. Mi-a fost frică să îmi dau bandajele jos și îmi place. Mai trebuie să se dezumfle, mai trebuie să coboare, dar e exact cum am vrut să fie, e natural și drăguț”, a transmis Daiana Prodan pe rețelele de socializare.

