Sânziana Negru, interogată pe un aeroport din Arabia Saudită: „Într-un birou cu mulți bărbați care abia vorbeau engleză, încercând să explic că nu-s spion”

Sânziana Negru a trecut prin momente teribile pe un aeroport din Arabia Saudită, unde a călătorit zilele acestea. Influencerița în vârstă de 38 de ani trebuia să ajungă la AlUla, însă înainte de a ieși din aeroport, oamenii legii au oprit-o, interogând-o ore în șir, totul din cauza unei drone.

Sânziana Negru, interogată pe un aeroport din Arabia Saudită

În timp ce Ștefan Floroiaca străbate Asia alături de Alexandru Ion, în Asia Express, Sânziana Negru are și ea parte de propria ei aventură. Influencerița a călătorit în Arabia Saudită, însă nu se aștepta să fie oprită pe aeroport, unde a fost și interogată de o mulțime de bărbați. Totul, din cauza unei drone, pe care aceasta o luase cu ea.

Cum peisajul din AlUla este unul de vis, Sânziana a decis să ia cu ea drona pentru a realiza un content spectaculos pentru cei peste 435.000 de urmăritori de pe Instagram. Nu s-a așteptat niciodată ca fix această dronă să îi creeze probleme.

Polițiștii din aeroport au descoperit aparatura în bagaj și nu au lăsat-o să iasă până ce nu au interogat-o. Influencerița a povestit întreaga aventură pe rețelele de socializare.

„S-o luăm de la aeroport, unde mi-au confiscat drona. Căci ce să vezi, m-am informat dacă am voie cu ea într-o țară arabă? Nu. Am ajuns ca fraiera interogată de tot aeroportul? Da. Am pierdut o grămadă de timp, într-un birou cu mulți bărbați care abia vorbeau engleză, încercând să explic că nu-s spion”, a povestit Sânziana Negru.

Însă supărarea i-a trecut imediat ce a ajuns la cazare, într-un loc de vis, care te face să crezi că ai pășit pe Marte.

AlUla, un muzeu al naturii

AlUla, orașul pe care a decis Sânziana Negru să îl viziteze zilele acestea, pare mai mult decât o destinație. Regiunea din nord-vestul Arabiei Saudite este cunoscută pentru peisajele sale impresionante deșertice, formațiunile stâncoase spectaculoase și bogata sa moștenire arheologică. Aceasta este considerată a fi un muzeu în aer liber datorită siturilor istorice bine conservate, dintre care cel mai faimos este Hegra (Mada’in Salih), primul loc din Arabia Saudită inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Dincolo de Hegra, istoria lui AlUla se desfășoară în orașul vechi, înconjurat de o oază de verdeață, dezvăluind planificarea urbană sofisticată a Regatului Dadan și Lihyan. Aceste orașe antice, împreună cu mii de situri de artă rupestre din Jabal Ikmah, povestesc semnificația zonei de-a lungul veacurilor.

Sânziana Negru s-a arătat fascinată de AlUla, unde s-a putut bucura de o cină delicioasă, dar și de cinema în aer liber, filmul fiind proiectat pe o stâncă uriașă.

