Sânziana Negru și-a deschis restaurant. Cât costă preparatele din meniul influenceriței

Sânziana Negru (37 ani) și-a deschis un restaurant după ce a câștigat sezonul șase al emisiunii „America Express”. Influencerița a ales să investească într-un local unde se servește acum mâncare cu specific mexican, iar numele provine de la un cartier din Ciudad de Mexico. Prețurile sunt și ele pe măsură, astfel că nu oricine își poate permite să îi calce pragul.

Sânziana Negru și-a deschis restaurant cu specific mexican

Sânziana Negru a decis să investească banii câștigați la America Express într-un restaurant cu specific mexican. Influencerița a venit acasă cu 15.000 de euro, după ce a câștigat sezonul șase al emsiunii alături de Laura Giurcanu și a decis să se lanseze în afaceri. Astfel, după multă muncă, aceasta a deschis un local în centrul Bucureștiului, unde cei care îi trec pragul au parte de o experiență ca-n America Latină.

„Astăzi, împreună cu oamenii mei de suflet, am deschis un restaurant. Așa că, de astăzi vă așteptăm. Se fac ultimele retușuri și am emoții cât casa. Are un specific mexican, un tribut adus Americii Latine și îndrăznesc să spun că cel mai bun ceviche îl veți găsi la noi. Mâncarea este senzațională”, a anunțat Sânziana pe rețelele de socializare.

Localul se întinde pe trei etaje. Nivelul unu și doi găzduiesc barul și restaurantul, iar nivelul 3 aduce o expoziție de obiecte din ceramică. Restaurantul se află într-o zonă selectă a Capitalei, astfel că și prețurile preparatelor sunt pe măsură.

Cât costă preparatele servite în restaurantul influenceriței

Pe site-ul restaurantului este prezentat și meniul, alături de prețurile preparatelor cu specific mexican. Așa aflăm că o porție de guacamole costă 55 de lei, tacos cu creveți 95 lei, o porție de chili con carne este 75 de lei, iar un ceviche peruano este 85 lei.

Suspiro Limeno, un desert tradițional peruan costă 35 lei, în timp ce o clătită cu cremă de ciocolată este 30 lei.

În ceea ce preivește băuturile, o margarita este 40 de lei, un cocktail Mexican Mule este 44 lei, o limondaă costă între 20 și 26 lei, un espresso se vinde cu 12 lei și un cappuccino cu 20 lei.

Sânziana Negru s-a asigurat că aduce specificul mexican și în rândul băuturilor, astfel că în meniu se regăsesc mai multe tipuri de Cocktailuri, majoritatea pe bază de tequila, cu prețuri cuprinse între 40 și 44 lei.

Săptămânile trecute Sânziana Negru a intrat în mijlocul unor controverse, după ce a fost surprinsă în timp ce a aruncat la gunoi o pungă cu alimente de la Lidl pe care le promovase pe pagina sa de Instagram. La câteva zile după ce retailerul a încheiat colaborarea cu ea, aceasta a oferit și o explicație pentru gestul ei.

