Robert Lele a confirmat despărțirea de Andra Voloș. Artistul a publicat un mesaj în care a subliniat că separarea a fost una amiabilă, ținând cont de faptul că împart responsabilitatea creșterii copilului lor.

Robert Lele postat în secțiunea de Insta Stories un mesaj în care a spus că a avut loc o despărțire între el și fosta concurentă de la „Puterea dragostei”.

”Anunț important. Cum bine știți, o minune nu ține la nesfârșit. Chiar dacă nu este genul meu să fac astfel de postări, că eu știu să cânt și cam atât, relația mea cu fosta soție a luat sfârșit! O respect și ne-am separat la un mod frumos că avem un copil și suntem doi oameni cu capul pe umeri”, a transmis Robert Lele, pe Instagram.

Relația dintre Robert Lele și Andra Voloș a început în urmă cu aproximativ trei ani. Cei doi s-au cunoscut într-un moment în care Robert nu mai avea o legătură romantică cu fosta sa parteneră, iar povestea lor de iubire a evoluat rapid. În acest timp, au devenit părinții unei fetițe, consolidându-și legătura. Relația lor a fost intens mediatizată, iar cei doi au împărtășit momente importante din viața lor personală cu publicul.

După mesajul lui Lele din mediul online, în care anunță despărțirea, Andra Voloș a făcut și ea o postare emoționantă în care subliniază că indiferent de drumul pe care fiica ei, Kim, îl va alege, ea îi va fi mereu alături.

„Kim, de când ai venit în viața mea, am învățat ce înseamnă să trăiești cu inima în afara pieptului. Fiecare respirație a ta mi-a adus liniște, fiecare zâmbet mi-a luminat sufletul, iar fiecare lacrimă a ta m-a făcut să-mi doresc să pot lua orice durere în locul tău.

Să știi că indiferent cât vei crește, cât de departe vei ajunge, sau cât de tare vei vrea să-ți croiești drumul singură, eu voi fi mereu acolo. Poate nu în fiecare clipă, dar cu tine în fiecare pas. Te iubesc pentru tot ceea ce ești și pentru tot ceea ce vei deveni. Și te voi iubi mereu. Fără condiții. Fără sfârșit”, a fost mesajul Andrei Voloș.

Într-un interviu acordat pentru Xtra Night Show, Andra Voloș a mărturisit că ea a fost cea care a făcut primul pas în relația cu Robert Lele. Tânăra a povestit că prima lor întâlnire a avut loc în cadrul unei petreceri, moment care a marcat începutul poveștii lor de dragoste.

„Eu l-am atacat. Povestea de dragoste a început foarte simplu. Am fost la o petrecere și acolo a cântat el. Am mers să-l salut i-am spus bună. (…) Mi-a plăcut de el de când eram mică. Îl ascultam, pentru că el cântă de la o vârstă foarte fragedă și mi-a plăcut de el mereu. În urmă cu patru ani tot l-am urmărit, după doi ani l-am cunoscut, și am rămas împreună”, mărturisea Andra Voloș acum ceva vreme.

Andra Voloș a pierdut o sarcină înainte să o nască pe Kim

Înainte de a deveni mama lui Kim, Andra Volos a trecut printr-un moment extrem de dificil, pierzând o sarcină. Fosta parteneră a lui Robert Lele a ales să împărtășească această experiență marcată de suferință abia acum, la câțiva ani distanță, vorbind deschis despre cele întâmplate și despre impactul acelui eveniment asupra ei.

„Nu știu dacă se numește avort, dar înainte de Kim eu am mai fost însărcinată o dată, tot cu Robert. De Crăciun, de la faptul că am făcut prea mult efort, am făcut bradul, am decorat toată casa, uite că pe 8 ianuarie, când m-am dus să văd cum evolua, am văzut că nu mai eram însărcinată. Cred că a fost un avort, un avort spontan”, a povestit Andra Volos pe Instagram.

