Sânziana Negru, prima reacție după scandalul cu Lidl de la Electric Castle: „A fost un gest pripit” / Video

Sânziana Negru a făcut primele declarații după scandalul cu Lidl de la Electric Castle. Influencerița a admis că a greșit, după ce lanțul de hypermarketuri a încheiat colaborarea cu ea.

Sânziana Negru și iubitul ei, actorul Ștefan Floroaica, au mers împreună la Electric Castle, unde au filmat un clip de promovare a mai multor produse de la Lidl, ca parte a unei campanii publicitare. După ce au terminat filmarea și au publicat-o pe rețelele sociale, Sânziana și Ștefan au aruncat la gunoi punga cu alimente. Gestul lor a fost surprins de TikTok-erul Avram Grigore, care a și făcut o poză alimentelor care se aflau în coșul de gunoi.

La o săptămână de la incident, după ce iubitul ei și-a asumat vina pentru gest și după ce Lidl a anunțat că a încheiat colaborarea cu ea, Sânziana Negru a publicat prima ei reacție pe Instagram. Influencerița și-a început videoclipul spunând că a decis să vină cu o clarificare pentru comunitatea ei, respectiv pentru oamenii care o apreciază și care au crescut alături de ea. Creatoarea de conținut online a admis că a greșit.

Sânziana Negru: „A fost un gest pripit”

„Am greșit. A fost un gest pripit. A fost un gest pe care noi nu l-am sesizat. Momentul respectiv nu a fost făcut din răutate, nu a fost premeditat, nu a fost gândit și, mai ales, nu a fost un gest făcut din nepăsare față de risipa alimentară. Am văzut că s-a comentat foarte mult lipsa de autenticitate. Autenticitate este o valoare în care eu cred foarte mult. Pot să înțeleg de ce o parte dintre voi nu credeți asta, mai cred și că fiecare are discernământ să creadă și să înțeleagă ce consideră. Eu nu cred că putem să punem semnul egal între a avea o valoare și a face o greșeală.

„Îmi doresc să mă educ în subiectul risipei alimentare”

Bineînțeles că încerc și îmi doresc să mă educ în subiectul risipei alimentare și, dacă pe viitor voi putea contribui într-un mod pozitiv la acest fenomen, o voi face. Mai cred că educația se face cu blândețe și cu dragoste, nu cu ură și cu furie. Iar, pentru aceia dintre voi care au lăsat mesaje jignitoare pentru gestul nostru, vă doresc să aveți parte de iubire în viața asta, pentru că este lucrul de care avem cu toții nevoie ca să evoluăm.

„Am stat să mă adun și să formulez un gând”

Poate vi se pare că mesajul ăsta a venit târziu. Zilele astea au fost ca un moment de freeze (moment de îngheț – n.red.) pentru mine, în care am stat să mă adun și să formulez un gând. Și vreau neapărat să mulțumesc persoanelor care au lăsat aici, și nu puține, mesaje de susținere. M-ați făcut să mă simt recunoscătoare pentru faptul că sunt acceptată ca un om și nu ca o mașinărie perfectă care nu se strică niciodată”, a spus Sâziana Negru pe Instagram.

Influencerița și-a încheiat mesajul mulțumindu-le celor care au acceptat că este om și face greșeli ca toți ceilalți, dar și asigurându-i încă o dată pe cei care o urmăresc că risipa alimentară nu este un obicei pe care îl practică.

Cum a explicat Ștefan Floroaica gestul făcut

La scurt timp după ce au apărut în mediul online imaginile cu punga plină de alimente aruncată la gunoi, Ștefan Floroaica a postat un videoclip pe pagina sa de Instagram, alături de descrierea: „Ne pare rău”. Actorul a precizat că Sânziana Negru nu are nicio vină, că el este cel care a decis să le arunce ,întrucât au fost plimbate foarte mult prin soare și nu ar mai fi fost bune.

„Ne câștigăm pâinea din treaba asta, nu e un secret”

„Aveam de făcut un material pentru un brand. Nu-l mai precizez pentru că ne e ruşine de situaţia creată. Ideea era ca Sânziana să cumpere 10 produse, iar eu să le identific. Eu m-am raportat la aceste produse ca fiind, cum să spun, care să ne ajute să facem materialul acesta video. Deci le-am văzut cu scop de a crea acel video. Cumva ne câştigăm pâinea din treaba asta, nu e un secret. Ne-am concentrat să facem cât mai bine acel material.

După ce am terminat de filmat acel material, eu am luat punga şi am aruncat-o la gunoi. Produsele acelea care erau în pungă, multe dintre ele, au fost fâţâite, duse de colo, colo, în soare şi aşa mai departe, pentru că am filmat în mai multe locuri, că nu ne iese din prima mereu. Şi, sincer, am considerat că nu am ce să împart genul ăla de produse. Într-adevăr, unele puteau fi împărţite, dar marea majoritatea lor, nu. Acesta a fost raţionamentul meu în momentul ăla”, a explicat Ștefan Floroaica.

