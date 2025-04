Monica Gabor și Irina Columbeanu prima apariție împreună după o lungă perioadă de timp: „Cea mai mândră mamă”

Irina Columbeanu și Monica Gabor au apărut împreună în mediul online, după o lungă perioadă de timp. În urmă cu câteva luni fosta doamnă Columbeanu a devenit mamă pentru a doua oară, iar de atunci s-a ținut departe de rețelele sociale. Acum, însă, după ce fiica ei a participat la competiția „California State Youth of the Year” ce s-a desfășurat în Sacramento, Monica a împărtășit imagini de la eveniment, moment în care s-a declarat a fi „cea mai mândră mamă”.

Monica Gabor, mândră de Irina Columbeanu și reușitele fiicei sale

Monica Gabor (38 ani) s-a arătat extrem de mândră de fiica ei, Irina Columbeanu, care de curând a participat la competiția „California State Youth of the Year”. Alături de ea a fost și fosta doamnă Columbeanu, care a devenit mamă pentru a doua oară, în urmă cu câteva luni.

Irina, elevă la Malibu High School în America, a participat la competiția care a avut loc la Sacramento, moment în care Monica a profitat de ocazie pentru a o susține.

Organizația „Boys and Girls Club of Malibu» din care Irina face parte de 7 ani, a transmis un mesaj de felicitare: „Felicitări, Irina! Săptămâna aceasta (n.r. – 10 aprilie), Irina a vizitat Sacramento, pentru a concura în competiția California State Youth of the Year. Prin implicarea ei, Irina a obținut oportunitatea incredibilă de a concura alături de alți finaliști remarcabili din cadrul Boys & Girls Club din întreg statul. Suntem atât de mândri de ea și nerăbdători să vedem toate lucrurile uimitoare pe care le va realiza în comunitatea noastră și dincolo de ea!”.

Citește și: Cum a comentat Irinel Columbeanu faptul că Monica Gabor a devenit mamă pentru a doua oară. Ce relaţie are fostul afacerist cu fiica lui

Citește și: Cum arată interiorul vilei în care locuiește Monica Gabor în America. Are o piscină uriașă, o vinotecă și o baie ca în filme

Irina Columbeanu, despre experiența de la „Youth of the Year”

La rândul ei, Irina Columbeanu a vorbit despre experiența ei de la Sacramento. Fiica lui Irinel Columbeanu s-a arătat încântată de această ocazie.

„Călătoria mea cu Youth of the Year a fost cea mai valoroasă experiență din viața mea. Nu doar că am avut ocazia să mă conectez cu tineri din tot statul California și să le aud experiențele unice, dar am avut și șansa de a-mi împărtăși propria pledoarie. Mai mult decât atât, am avut onoarea de a mă întâlni cu o deputată din Los Angeles și de a fi vocea pentru mii de membri ai Clubului. Mă simt profund onorată să fiu finalistă la nivel de stat și binecuvântată pentru toate oportunitățile pe care Clubul mi le-a oferit în ultimii șapte ani”, a afirmat fiica Monicăi Gabor.

Citește și: Camelia Şucu a împlinit 60 de ani. Imagini de la petrecerea aniversară alături de familie şi de vedete

Citește și: Mihai Bobonete lansează un nou show de stand-up: „Dacă vrei să primești…” Ce spune comediantul / Exclusiv

Cum au apărut Monica Gabor și Irina Columbeanu în mediul online

Monica Gabor și Irina Columbeanu s-au bucurat de timpul petrecut împreună și au făcut și câteva fotografii pentru a imortaliza momentul, iar fostul model a publicat imaginile în mediul online, spre încântarea fanilor care nu au mai văzut-o de mult timp.

Ambele au ales ținute elegante. Monica a optat pentru un palton lung gri, pantofi corai și o geantă Hermes asortată. Pe de altă parte, Irina a ales un costum negru cu fustă scurtă, pantofi cu toc și o geantă cu lanț auriu.

Monica Gabor a descris momentul scurt: „Cea mai mândră mamă”.

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu stă departe de luminile reflectoarelor de când s-a mutat în America și a început relația cu Mr Pink. Anul trecut ea a adus pe lume un băiețel, cu care încă nu s-a afișat public.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus prima imagine cu Monica Gabor și Irina Columbeanu, după o lungă perioadă de timp.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News