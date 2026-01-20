Scandalul pe care puțini și-l mai amintesc dintre Oana Zăvoranu și Monica Gabor. Fosta doamnă Columbeanu, dată afară: „Se credea un fel de prințesă”

Mulți ani în urmă, Oana Zăvoranu și Monica Gabor au ținut prima pagină a tabloidelor după o ceartă aprigă în direct. Oana Zăvoranu avea, în acea vreme, o emisiune la Kanal D, iar când a fost invitată Monica Columbeanu, lucrurile nu au mers deloc așa cum trebuia. Iată ce s-a întâmplat.

Oana Zăvoranu a dat-o afară din emisiune pe Monica Gabor

Oana Zăvoranu avea o emisiune pe Kanal D numită „Pact cu Diavolița”. Programul se baza pe subiecte tabu și adesea erau invitate vedete. În 2009, Monica Columbeanu era invitată în emisiune, pe vremea când aceasta era căsătorită cu Irinel Columbeanu.

Ea a fost dată afară din platou după ce i-a spus Oanei să nu difuzeze anumite imagini pe post, iar prezentatoarea s-a enervat.

„Ieși afară, nesimțito”, i-a spus Oana Zăvoranu Monicăi Gabor. Totul s-a întâmplat după ce Monica a fost luată în brațe de un bărbat, ca o glumă regizată de Oana Zăvoranu. Ulterior, Monica a explicat că nu ar vrea ca imaginile să apară pe post.

Oana Zăvoranu s-a enervat și a dat-o afară pe vedetă. Scandalul a stârnit o mulțime de reacții.

Mai mult, Oana a fost deranjată și de reproșurile Monicăi Gabor, care i-a reproșat că pune prea multe întrebări indiscrete. La rândul său, Oana i-a spus că își face emisiunea așa cum vrea. Lucrurile au escaladat când fosta soție a lui Irinel Columbeanu a amenințat că va împiedica difuzarea emisiunii, dacă nu ține cont de spusele ei.

„Eu nu mi-am permis să spun altora ce să facă în emisiunea lor şi nici nu am avut tupeul şi nesimţirea de a şantaja şi de a ameninţa vreun moderator tv. Am ştiut să respect gazda şi casa în care m-am dus, chiar dacă nu mi-au convenit uneori întrebările”, a declarat Oana Zăvoranu pentru Libertatea.

„Tremura ca o piftie”

La câțiva ani distanță, Oana a vorbit despre scandal și chiar a explicat de ce nu i-a plăcut atitudinea fostei dive de la Izvorani.

„Tremura ca o piftie. Ea se credea un fel de prințesă, Angelina Jolie era un fel de Cenușăreasă. Un bărbat a luat-o în brațe și a pus-o pe pian. A fost în extaz, după vreo 10 minute și-a dat seama că s-a supărat.

La intrare noi aveam o fântănă cu ciocolată și ne-am gândit să întâmpinăm invitații și cu șampanie și cu ciocolată. Tot spunea că nu sunt potrivite paharele de șampanie, că nu e așa bună ciocolata… Avea niște fițe… Șoferul ei, cum a auzit că e rost de scandal, dispăruse, s-a dus în mașină’, a povestit Oana la Kanal D.

