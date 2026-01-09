Irinel Columbeanu vrea ca fiica lui, Irina, să îi calce pe urme și să își schimbe religia: „Nu mi-a răspuns încă”

După ce s-a botezat în religia baptistă în decembrie 2025, Irinel Columbeanu își îndeamnă fiica, Irina, să facă același pas. Fostul milionar mărturisește că a găsit liniștea sufletească prin credință și își dorește același lucru și pentru fata lui și a Monicăi Gabor.

Irinel Columbeanu vrea ca Irina să își schimbe religia

Irinel Columbeanu, fostul milionar care și-a pierdut întreaga avere și trăiește de mai bine de doi ani într-un cămin de bătrâni din Ghermănești, își dorește ca fiica sa, Irina, să-i urmeze exemplul și să-și schimbe religia. Recent, bărbatul a ales să își transforme viața, botezându-se în religia baptistă, iar acum a dezvăluit care au fost motivele pentru care a ales să facă acest pas.

Fostul afacerist a precizat că deja i-a propus Irinei să își schimbe religia, dar încă nu a primit un răspuns din partea ei.

„Sunt foarte bine. Eu l-am invitat la botez pe Iisus Hristos să treacă la volanul vieții mele. Viața mea este mult mai liniștită acum. I-am sugerat și Irinucăi să facă acest lucru, dat fiind faptul că și tatăl meu a făcut același lucru, la aceeași biserică, iar la rândul lui mi-a sugerat și el mie să mă botez. Și ea mergea la aceeași biserică și își mai aducea aminte. I-am recomandat să se boteze și ea, însă nu mi-a răspuns încă”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Spynews.

Fostul afacerist, despre relația cu fiica lui

Irina, care locuiește în America împreună cu mama sa, Monica Gabor, își vizitează rar tatăl, dar de fiecare dată reîntâlnirea este plină de emoție. Tânăra îl sprijină financiar, ajutându-l să ducă un trai decent în azil.

Deși Irinel este departe de viața luxoasă pe care o ducea odinioară, a găsit liniștea sufletească prin credință și speră că fiica sa va înțelege importanța acestui pas.

Irinel a vorbit și despre legătura strânsă pe care o are cu Irina, în ciuda distanței.

„Vorbesc cu ea mai ales în limba franceză, pentru că a făcut școala franceză. Mereu o sfătuiesc să studieze istoria României și să nu uite că este româncă”, a spus emoționat fostul milionar.

Ajuns la un moment de reflecție în viața sa, Irinel Columbeanu își dorește acum doar liniște și pace sufletească în 2026. Sărbătorile de iarnă le-a petrecut alături de prietenii săi din azil, însă gândul i-a zburat mereu la Irina.

„Am petrecut aici, la azilul unde sunt, alături de tovarășii mei. Îmi doresc de la 2026 liniște și pace sufletească. Am vorbit și cu Irinuca, era pe la Las Vegas, cu mama ei. Mi-a promis că va mai veni în România și va trece să mă vadă. Îmi este foarte dor de ea”, a spus el.

