Elena Ionescu trăiește o nouă poveste de iubire alături de Alex Enache, un fotbalist de 24 de ani. Cei doi, între care există o diferență de vârstă de 13 ani, s-au afișat împreună într-o vacanță în Dubai.

Elena Ionescu are un nou iubit

Elena Ionescu (37 ani) radiază de fericire în noua sa relație. Artista trăiește o poveste de dragoste alături de un tânăr cu 13 ani mai mic, Alex Enache, un fotbalist de 24 de ani, care activează la CS Afumați și care a avut inclusiv o scurtă experiență la FCSB.

Această relație a devenit publică în urma unei vacanțe de vis petrecute de cuplu în Dubai, înainte de sărbătorile de iarnă. Deși în trecut artista a fost extrem de discretă în ceea ce privește viața personală, recent, într-un interviu exclusiv acordat Spynews, Elena a vorbit despre relația sa, subliniind că preferă să păstreze detaliile intime departe de ochii curioșilor.

„După cum bine știi sau ai observat de-a lungul timpului, am fost discretă cu viața mea personală, asta pentru că nu îmi doresc să se vorbească despre viața mea personală! Sunt cu cineva de ceva timp, iar ceea ce am postat a fost, așa, pentru mine, cumva, nedorind să dau mai multe detalii până când nu voi concretiza această relație pentru viitor, adică să mă căsătoresc. Că așa știi cum e, nu îmi place să se scrie despre persoanele pe care le cunosc sau cu care sunt în relație, în cunoaștere!”, a declarat Elena Ionescu.

Cine este Alex Enache

Alex Enache, partenerul Elenei Ionescu, este un sportiv dedicat, cunoscut nu doar pentru performanțele sale pe terenul de fotbal, ci și pentru atenția pe care o acordă stilului său de viață sănătos și aspectului fizic.

Cei doi par să fie extrem de fericiți împreună, iar diferența de vârstă nu pare să reprezinte un obstacol în povestea lor de dragoste. Din postările lor pe rețelele de socializare reiese clar că relația lor este una plină de iubire și armonie.

Despre această etapă din viața sa, artista a declarat cu sinceritate că se simte împlinită și că a ales să își trăiască fericirea cu discreție, lăsând viitorul în mâinile destinului.

„Sunt cu cineva, sunt liniștită și fericită și, de aici înainte, vedem ce-o vrea bunul Dumnezeu!”, a mai spus Elena Ionescu.

Deși relația este încă la început, cântăreața nu exclude ideea unei căsătorii în viitor și se declară optimistă cu privire la evoluția poveștii lor.

Sursă foto: Instagram

