Oana Monea a încălcat contractul cu Antena 1. Dezvăluirea făcută de ispită pe rețele sociale

Oana Monea (34 ani) a plecat în vacanță în Barcelona, de unde a distribuit mai multe imagini cu urmăritorii ei din mediul online. Însă, în același timp, ea a încălcat contractul semnat cu Antena 1, făcând o dezvăluire care a încins spiritele.

Oana Monea a încălcat contractul cu Antena 1

Oana Monea a plecat în vacanță în Spania, unde se bucură din plin de momente de neuitat. Aceasta a distribuit pe pagina sa de Instagram numeroase fotografii din timpul călătoriei sale, încălcând, în același timp, contractul semnat cu Antena 1. Și asta pentru că a dezvăluit, în una din imagini, un aspect pe care trebuia să îl țină ascuns până la momentul încheierii emisiunii „Insula Iubirii”.

Mai exact, ispita s-a afișat alături de un bărbat, care pare să fie iubitul ei. Ea nu i-a dezvăluit identitatea, dar, conform contractului, ispitele nu au voie să apară public alături de parteneri înainte de terminarea sezonului și le este interzis să dezvăluie orice aspect al vieții lor personale până la finalul show-ului.

În una din fotografiile distribuite pe rețelele sociale, Oana Monea apare ținându-se de mână cu un bărbat, alături de mesajul „Te iubesc”.

De ce a revenit tânăra la „Insula Iubirii”

La începutul noului sezon „Insula Iubirii”, Oana Monea a apărut la brațul lui Teo Costache, cei doi fiind considerați a fi ispitele masculine supreme. Atunci, ea a dezvăluit că a ales să revină pentru a treia oară în Thailanda cu speranța că își va găsi sufletul pereche.

„M-am întors la Insula iubirii cu inima deschisă. Vreau să fiu mai relaxată, mai naturală, vreau să mă bucur de absolut orice. Dacă va fi să am o interacțiunea, îmi doresc să fie 100% naturală, nu îmi mai doresc să ispitesc doar ca cineva să își facă testul, iar la sfârșit să îi spun că eu am fost doar o ispită”, a spus ispita la testimoniale.

În timpul emisiunii, Oana Monea ar fi reușit să îl cucerească pe Marius Avram, la brațul căruia ar fi plecat la final. Potrivit Cancan, bărbatul ar fi renunțat la soția lui, cu care era căsătorit de 10 ani pentru ispita supremă.

Nu se știe însă dacă bărbatul care a însoțit-o pe Oana Monea în Barcelona este Marius sau tânăra și-a găsit între timp un alt partener.

