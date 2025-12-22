Iubitul Alexiei Eram a împodobit bradul cu familia influenceriței. Cum a fost primit de Andreea Esca

Familia Esca – Eram obișnuiește să împodobească bradul în fiecare an, în formulă completă. Astfel, Aris și Alexia revin în casa părintească unde, împreună cu Andreea Esca și Alexandre Eram decorează bradul de Crăciun. Însă, anul acesta, familia a avut un invitat special la această tradiție: George, iubitul Alexiei.

Iubitul Alexiei Eram a împodobit bradul cu familia ei

Și anul acesta Andreea Esca și-a unit puterile cu familia ei pentru a împodobi bradul de Crăciun. Astfel, în sufrageria jurnalistei s-au reunit vedeta cu soțul ei, Alexandre Eram, fiul lor, Aris Eram, precum și fiica cuplului, Alexia, care nu a venit singură, ci cu iubitul ei, George.

Dacă în anii trecuți partenerii copiilor Andreei Esca nu au participat la această tradiție, anul acesta Alexia a decis să îl invite și pe iubitul ei. Iar tânărul pare că s-a integrat perfect în peisaj, ajutând la împodobirea bradului cot la cot cu toți ceilalți membri ai familiei.

În timp ce atârnau globurile roșii și luminițele în brad, Alexia și George s-au îmbrățișat, iar tânărul i-a oferit și un sărut discret pe cap. Cei doi chiar au dansat fericiți, bucurându-se din plin de fiecare moment petrecut împreună.

Citește și: Tudor Chirilă, impresionat de o femeie care a mers să-i pomenească pe cei împușcați din ordinul lui Ceaușescu la Revoluție: „Am rugat-o s-o fotografiez”. Imaginea s-a viralizat

Citește și: Mihaela Rădulescu, primele declarații după moartea mamei sale. Care a fost cauza morții: „Nu a fost bolnavă. A suferit mult”

Fiica Andreei Esca și-a refăcut viața după despărțirea de Mario

La câteva luni de la despărțirea de Mario, Alexia Eram a regăsit fericirea în brațele lui George, cel care îi este alături la fiecare pas. Deși până recent au ales să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor, acum influencerița a început să posteze tot mai des imagini și filmulețe alături de el

„Iubitul meu mă susține 100%. Este acolo cu mine mereu. Mă ajută foarte mult, pentru că eu lucrez cu el exact pe partea asta. Deci suntem o echipă. Ne ținem viața în privat. (…) Ne trăim viața, momentan”, a spus Alexia Eram, pentru Spynews.ro.

Citește și: Ce spune Aris despre sora lui, Alexia Eram: „Dacă stăm prea mult împreună, ne ciondănim”

Citește și: Alexia Eram a împărțit internetul în două cu bradul ei de Crăciun gata împodobit: „Atâta fandoseală”

În octombrie 2024, Ilinca Vandici și Teo Trandafir spuneau în emisiunea lor, „Follow Us!”, că iubitul Alexiei Eram ar fi antreprenor și ar deține o firmă de articole sportive.

Anul trecut, Alexia Eram s-a lansat oficial în lumea modei. Fiica Andreei Esca are propriul brand de haine, Margot People.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu bradul Andreei Esca

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News