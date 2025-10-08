  MENIU  
Home > Vedete > Claudia Pătrășcanu s-a despărțit de iubit, după doi și jumătate de relație: „A fost o furtună”

Claudia Pătrășcanu s-a despărțit de iubit, după doi și jumătate de relație: „A fost o furtună”

Claudia Pătrășcanu s-a despărțit de iubit, după doi și jumătate de relație: „A fost o furtună”
Oana Savin
.  Actualizat 08.10.2025, 10:35

Claudia Pătrășcanu și iubitul ei s-au despărțit după doi ani și jumătate de relație. Deși la începutul lunii septembrie artista și-a asumat public relația cu omul de afaceri din Constanța, aceștia au decis acum să meargă pe drumuri separate.

Claudia Pătrășcanu s-a despărțit de iubit

După căsnicia și divorțul de scântei de Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu prea să își fi găsit liniștea în brațele unui om de afaceri din Constanța. Artista a ținut relația ascunsă timp de mai bine de doi ani, până la începutul lunii septembrie, când a făcut publică prima imagine cu acesta. Acum, la o lună după ce l-a prezentat lumii pe cel care a readus fericirea în viața ei, cântăreața a dezvăluit că este din nou singură.

claudia patrascanu selfieIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Pe 6 octombrie, Claudia și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie și prieteni, însă de la petrecere a lipsit iubitul artistei, lucru pe care fanii acesteia l-au observat rapid. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, cântăreața a confirmat despărțirea, însă spune că, deși nu mai formează un cuplu, ea și fostul partener au rămas buni prieteni.

Doi ani și jumătate nu am vorbit despre viața mea personală. Nici de acum încolo nu vreau să o mai fac, ce am avut de spus, am spus. S-a dus… A anunțat Busu că a fost o furtună la Constanța, a făcut prăpăd acolo. Mă rog, știu ce am spus… Poza nu mai e, a fost o mare furtună și s-a dus poza”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Îți dai seama cine e? E super celebră!!
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Îți dai seama cine e? E super celebră!!
Recomandarea zilei

Citește și: Claudia Pătrășcanu, detalii despre viața amoroasă la trei ani de la divorțul de Gabi Bădălău. „Pentru mine, el înseamnă sprijin, liniște și iubire!” Cine este iubitul cântăreței

Citește și: Claudia Pătrășcanu, atacată dur de Bianca Drăgușanu: „E vedetă pentru cei de la ea din comună”

Elena Udrea, în ipostaze tandre cu Adrian Alexandrov, într-un mall din București. Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți. Imaginile care au stârnit un val de reacții!
Elena Udrea, în ipostaze tandre cu Adrian Alexandrov, într-un mall din București. Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți. Imaginile care au stârnit un val de reacții!
Recomandarea zilei

Ce spune artista despre omul care i-a fost aproape după divorțul de Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au divorțat în urmă cu trei ani, însă separarea lor a fost plină de scântei și apariții în tribunale. Deși au doi copii împreună, cei doi și-au aruncat nenumărate acuzații și nu o dată și-au rezolvat problemele în fața magistraților.

În toată această perioadă, omul de afaceri din Constanța i-a fost alături artistei, pe care a susținut-o și liniștit-o. Claudia nu a uitat de sprijinul primit din partea bărbatului, astfel că despărțirea lor a avut loc în termeni amiabili și au decis să rămână prieteni.

Citește și: Carmen Grebenișan a făcut publice primele imagini cu băiețelul ei. Ce nume special a ales influencerița pentru micuț

Citește și: Delia Matache și-a îngrijorat fanii cu un videoclip. De ce a crezut toată lumea că e în depresie: „Să mă ia pe sus în cămașă de forță”

„Noi vom fi prieteni toată viața. Nu intru în detalii. Suntem prieteni foarte, foarte buni. Este un om minunat. Ne-am fost reciproc aproape. Au fost doi ani și jumătate liniștiți, frumoși și cam atât. De acum o să fie tot frumos. Important este că suntem doi oameni maturi, civilizați și am rămas foarte, foarte buni prieteni. Ceea ce îmi doream enorm”, a mai spus Claudia Pătrășcanu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Claudia Pătrășcanu

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
De ce nu mai locuiesc Radu Vâlcan și Adela Popescu la Șușani: „Casa n-a fost făcută doar pentru vacanță”
Fanatik
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta! Video
Întâlnire surpriză în parc: ce i-a spus Dan Șucu lui Mitică Dragomir despre Rapid. „Nimeni din România nu face asta! Video
GSP.ro
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Click.ro
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
Saveta Bogdan și-a stricat silueta în vacanța de peste Ocean. De ce s-a îngrășat și ce salarii au americanii: „Gata, trec la dietă”
TV Mania
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Redactia.ro
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Citește și...
Gigi Becali i-a decis soarta jucătorului adus cu surle și trâmbițe la FCSB: „Face ravagii sau îl dau cadou”
Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Iubita lui Botezatu se mută din țară. Despărțirea i-a pus capac
Scriitoarea britanică Jilly Cooper a murit la 88 de ani. Autoarea a fost victima unui tragic accident
Claudia Iosif alias Babs, prima reacție după ce Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea: „Mă simt prost”
Cum arată și cu ce se ocupă fetele lui Serghei Mizil. Ana și Smaranda au ales să ducă o viață departe de luminile reflectoarelor
Afirmații înșelătoare despre alimente
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Cum a apărut actrița într-o biserică penticostală. Mama, sora și bunica soțului ei sunt și ele pocăite

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Scriitoarea britanică Jilly Cooper a murit la 88 de ani. Autoarea a fost victima unui tragic accident
Scriitoarea britanică Jilly Cooper a murit la 88 de ani. Autoarea a fost victima unui tragic accident
Claudia Iosif alias Babs, prima reacție după ce Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea: „Mă simt prost”
Claudia Iosif alias Babs, prima reacție după ce Dorian Popa s-a căsătorit cu iubita lui, Andreea: „Mă simt prost”
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Întâlnirea frumoaselor! Mama Monica Gabor, fiica Irina și mătușa Ramona au întors toate privirile. Fosta soție a lui Irinel e de nerecunoscut: “Monica, tu ești?”
Elle
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
DailyBusiness.ro
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Viitor incert pentru multe firme din România. A crescut puternic numărul procedurilor de preinsolvență!
Viitor incert pentru multe firme din România. A crescut puternic numărul procedurilor de preinsolvență!
A1.ro
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Cine e Victoria Răileanu, actrița din serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce spune despre noul ei rol
Cum arată și cu ce se ocupă fetele lui Serghei Mizil. Ana și Smaranda au ales să ducă o viață departe de luminile reflectoarelor
Cum arată și cu ce se ocupă fetele lui Serghei Mizil. Ana și Smaranda au ales să ducă o viață departe de luminile reflectoarelor
Carmen Grebenișan a făcut publice primele imagini cu băiețelul ei. Ce nume special a ales influencerița pentru micuț
Carmen Grebenișan a făcut publice primele imagini cu băiețelul ei. Ce nume special a ales influencerița pentru micuț
Delia Matache și-a îngrijorat fanii cu un videoclip. De ce a crezut toată lumea că e în depresie: „Să mă ia pe sus în cămașă de forță”
Delia Matache și-a îngrijorat fanii cu un videoclip. De ce a crezut toată lumea că e în depresie: „Să mă ia pe sus în cămașă de forță”
Cu ce rețetă l-a cucerit soția pe Florin Dumitrescu și care este secretul căsniciei lor de peste un deceniu: „Cristina chiar gătește bine” / Exclusiv
Cu ce rețetă l-a cucerit soția pe Florin Dumitrescu și care este secretul căsniciei lor de peste un deceniu: „Cristina chiar gătește bine” / Exclusiv
Observator News
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fără energie, copaci doborâţi, inundaţii. Cât ţine Codul roşu
Primele efecte ale ciclonului Barbara: cartiere fără energie, copaci doborâţi, inundaţii. Cât ţine Codul roşu
Libertatea pentru Femei
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. Andreea Miu, femeia care va deveni omul de bază al lui Nicușor Dan la Palatul Prezidențial
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Anunțul oficial al Hidroelectrica pentru clienți: prețurile energiei vor crește din octombrie
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum să faci ca rugăciunea să aibă putere. Sfaturile Părintelui Nicole Dima pentru toți credincioșii
Cum să faci ca rugăciunea să aibă putere. Sfaturile Părintelui Nicole Dima pentru toți credincioșii
Destinația preferată de pensionari pentru tratamente reumatice: 70% vin pentru afecțiuni articulare
Destinația preferată de pensionari pentru tratamente reumatice: 70% vin pentru afecțiuni articulare
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? A lăsat instrucțiuni clare
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? A lăsat instrucțiuni clare
Medicul avertizează: când mierea agravează răceala în loc să o amelioreze
Medicul avertizează: când mierea agravează răceala în loc să o amelioreze
TV Mania
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Primele imagini cu bebelușul lui Carmen Grebenișan! A ales un nume cu o poveste neașteptată
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Fiul lui Will Smith și-a îngrijorat fanii. Jaden a slăbit și a bifat mai multe apariții bizare. Cum a apărut la Săptămâna Modei de la Paris
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Cine este soția lui Adrian Nartea de la „Asia Express”. Au fost la un pas de divorț în timpul filmărilor pentru „Vlad”
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Transformarea ireală a lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton