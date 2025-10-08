Claudia Pătrășcanu și iubitul ei s-au despărțit după doi ani și jumătate de relație. Deși la începutul lunii septembrie artista și-a asumat public relația cu omul de afaceri din Constanța, aceștia au decis acum să meargă pe drumuri separate.
După căsnicia și divorțul de scântei de Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu prea să își fi găsit liniștea în brațele unui om de afaceri din Constanța. Artista a ținut relația ascunsă timp de mai bine de doi ani, până la începutul lunii septembrie, când a făcut publică prima imagine cu acesta. Acum, la o lună după ce l-a prezentat lumii pe cel care a readus fericirea în viața ei, cântăreața a dezvăluit că este din nou singură.
Pe 6 octombrie, Claudia și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie și prieteni, însă de la petrecere a lipsit iubitul artistei, lucru pe care fanii acesteia l-au observat rapid. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, cântăreața a confirmat despărțirea, însă spune că, deși nu mai formează un cuplu, ea și fostul partener au rămas buni prieteni.
„Doi ani și jumătate nu am vorbit despre viața mea personală. Nici de acum încolo nu vreau să o mai fac, ce am avut de spus, am spus. S-a dus… A anunțat Busu că a fost o furtună la Constanța, a făcut prăpăd acolo. Mă rog, știu ce am spus… Poza nu mai e, a fost o mare furtună și s-a dus poza”, a declarat Claudia Pătrășcanu.
Ce spune artista despre omul care i-a fost aproape după divorțul de Gabi Bădălău
Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au divorțat în urmă cu trei ani, însă separarea lor a fost plină de scântei și apariții în tribunale. Deși au doi copii împreună, cei doi și-au aruncat nenumărate acuzații și nu o dată și-au rezolvat problemele în fața magistraților.
În toată această perioadă, omul de afaceri din Constanța i-a fost alături artistei, pe care a susținut-o și liniștit-o. Claudia nu a uitat de sprijinul primit din partea bărbatului, astfel că despărțirea lor a avut loc în termeni amiabili și au decis să rămână prieteni.
„Noi vom fi prieteni toată viața. Nu intru în detalii. Suntem prieteni foarte, foarte buni. Este un om minunat. Ne-am fost reciproc aproape. Au fost doi ani și jumătate liniștiți, frumoși și cam atât. De acum o să fie tot frumos. Important este că suntem doi oameni maturi, civilizați și am rămas foarte, foarte buni prieteni. Ceea ce îmi doream enorm”, a mai spus Claudia Pătrășcanu în emisiunea lui Cătălin Măruță.
Sursă foto: Instagram
